Mundial 2026 en VIVO: empieza la segunda fecha, partidos de hoy 18 de junio, horarios y cómo ver

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Mundial 2026: los partidos de hoy

República Checa vs Sudáfrica abre la jornada a las 13 (hora de Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Los dos perdieron en el debut y están obligados a sumar para no quedar al borde de la eliminación en el Grupo A.

Suiza vs Bosnia y Herzegovina sigue a las 16, en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El Grupo B quedó parejo tras la primera fecha: las cuatro selecciones cosecharon un solo punto y todo está abierto de cara al cierre.

Canadá vs Catar se juega a las 19 en el BC Place de Vancouver. El anfitrión, dirigido por Jesse Marsch, recibe a un rival que sorprendió al rescatar un empate ante Suiza en su estreno mundialista.

México vs Corea del Sur cierra el día a las 22, en Guadalajara. Es el duelo más esperado de la fecha: los dos ganaron en su debut y el vencedor quedará en inmejorable posición para avanzar a los 16avos de final.