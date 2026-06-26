Llevaban un televisor nuevo de 65 pulgadas, la policía los interceptó y las respuestas no fueron suficientes

El Centro de Monitoreo Urbano detectó a los dos hombres llevar el electrodoméstico embalado. No pudieron acreditar su procedencia.

Una insólita situación fue captada por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano cuando los operadores identificaron a dos hombres que trasladaban un televisor de 65 pulgadas dentro de la caja de embalaje original. Los sujetos fueron detectados por las cámaras de videovigilancia ubicadas en la intersección de la calle Paimún y Copahue del barrio Confluencia de Neuquén capital.

La intervención policial comenzó cuando una operadora observó a un hombre que transportaba una caja con un televisor de gran tamaño. Aunque en un primer momento lo perdió de vista, el seguimiento fue retomado por otra cámara del mismo domo y expuso que el sujeto continuaba desplazándose junto a otro hombre desconocido.

Con esa información, la operadora dio aviso al personal de la Comisaría N°19, quienes llevaron adelante el operativo para interceptar a los individuos. Los efectivos abordaron a los hombres y les consultaron sobre el origen del electrodoméstico, pero ninguno pudo aportar explicaciones coherentes que acreditaran su origen.

Frente a esa situación, los agentes demoraron a los dos sospechosos y los trasladaron a la dependencia policial para avanzar con las actuaciones correspondientes. Además, el televisor fue secuestrado y quedó bajo cadena de custodia para preservar la evidencia y llevar adelante la devolución del electrodoméstico.

TELE El personal de la Comisaría N°19 demoró a los dos sospechosos y secuestró el electrodoméstico.





Se robó una bici de la Muni en la ETON, la tuneó para venderla pero se olvidó de un detalle

La Policía del Neuquén recuperó una bicicleta eléctrica del sistema municipal SiBici que había sido robada de la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén capital. El personal de la Comisaría N°4 fue notificado en el día de ayer miércoles en horas de la tarde de la sustracción de una bicicleta del sistema público y comenzó un patrullaje preventivo en la zona de las bardas para localizar al rodado.

A partir del sistema de geolocalización del rodado, los agentes detectaron que la bicicleta se encontraba en inmediaciones de la calle Soldi, en la zona de bardas de la ciudad. Mediante la señal GPS, el personal policial inició su recorrido para rastrear el rodado sustraído.

Con esa información, los efectivos de la Comisaría N°4 acudieron, se dirigieron al sector y comenzaron un patrullaje preventivo en una zona descampada. Durante el recorrido observaron a un joven que se alejaba de una bicicleta abandonada.

sistema si bici La bicicleta eléctrica fue encontrada sin la batería puesta, presuntamente para venderla.

El sistema de geolocalización del rodado permitió rastrear la bici

El comisario Luis Aguirre en declaraciones a Radio 7 expresó: “El personal realizó un patrullaje, se ve que el sujeto se da cuenta del móvil, deja la bicicleta y ahí es cuando el personal lo intercepta cuando estaba caminando”.

Los efectivos interceptaron al hombre mientras caminaba por calle Soldi, verificaron su identidad y posteriormente lo demoraron. El sospechoso es un joven de 18 años que no registra antecedentes penales, aunque había sido identificado previamente en otros procedimientos policiales.

El joven fue trasladado al destacamento policial, donde fue notificado por el delito de encubrimiento y puesto a disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos. Por otro lado, se llevó adelante la restitución de la bicicleta conforme lo dispuesto por el fiscal.

Sibici No es la primera vez que las bicicletas electrónicas del sistema Si Bici son robadas.

La bicicleta apareció sin batería y sin calcomanías

Durante la inspección, los agentes observaron que la bicicleta había sido modificada. El rodado apareció sin la batería colocada y también le habían sacado las calcomanías de identificación del sistema SiBici.

“La particularidad que tenía la bicicleta es que ya le habían sacado la batería, lo que hace un poco difícil trasladarla también, porque es bastante pesada. Además, le habían retirado las calcomanías de identificación del sistema SiBici” indicó Aguirre.

Los agentes sospechan que la extracción de estos elementos tenía como objetivo ocultar el origen de la bicicleta y dificultar su reconocimiento. También se analiza la posibilidad de que el hombre retiró los stickers para poder venderla o darle otro tipo de uso al rodado.

sibici (1) La bicicleta apareció abandonada en la zona de bardas sin las calcomanías y la batería.

“Si bien el joven no presentaba antecedentes penales, sí había sido identificado en otros procedimientos. Ahora sí hay una causa que tiene en trámite por encubrimiento. Por eso en el procedimiento se lo identifica, se lo notifica y queda supereditado a las actuaciones judiciales” agregó Aguirre.

Finalmente, el joven fue trasladado al destacamento policial, donde fue notificado del inicio de la causa en su contra por encubrimiento y quedó a disposición de la justicia.