Precaución conductores: dos rutas neuquinas están bajo mantenimiento

La Dirección Provincial de Vialidad anunció mantenimientos desde el jueves 25 de junio, hasta el lunes 29.

La Dirección Provincial de Vialidad informó en un comunicado que desde la tarde de este jueves 25 de junio y hasta el lunes 29 se llevarán adelante trabajos de bacheo y mantenimiento sobre las rutas provinciales 7 y 8, en inmediaciones de San Patricio del Chañar.

Las intervenciones estarán a cargo del Departamento de Asfalto del organismo y tienen como objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial en sectores estratégicos de la red provincial.

En la Ruta Provincial 7 se realizarán tareas de bacheo en distintos sectores parciales del tramo comprendido entre la Picada 1 y la Picada 11 . En tanto, sobre la Ruta Provincial 8 se ejecutarán trabajos de mantenimiento en cercanías del empalme con la Ruta Provincial 7.

Debido a la presencia de maquinaria, equipos viales y personal trabajando sobre la calzada, se registrarán reducciones de carril y cortes intermitentes de tránsito durante el desarrollo de las tareas.

Ruta 8 ocho Ruta 8.

Por este motivo, se solicita a los conductores transitar a velocidad precautoria y respetar estrictamente las indicaciones del personal de seguridad dispuesto en la zona de obras.

Para conocer el estado actualizado de las rutas o realizar consultas, los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Provincial al teléfono 2942 572138.

YPF gestiona financiamiento internacional para cumplir con las obras viales acordadas con el gobierno del Neuquén

Desde la asunción del gobernador Rolando Figueroa, la Provincia ha implementado un modelo innovador de articulación con la industria hidrocarburífera para realizar la infraestructura necesaria para dar impulso no solo al desarrollo energético, sino social. Ese esquema contempla la participación activa de las empresas en el financiamiento de obras mediante distintos mecanismos, entre ellos aportes asociados a regalías e inversiones comprometidas en las áreas productivas.

Esto ha permitido avanzar en proyectos estratégicos como la pavimentación que lleva adelante YPF en la ruta provincial 7 por Cortaderas, reduciendo 100 kilómetros el recorrido que realizan los pobladores del Alto Neuquén para vincularse con la Confluencia o la ejecución de la circunvalación petrolera en las rutas provinciales 8 y 17 que financiarán diez empresas para desviar el tránsito pesado en torno a Añelo, a través de un fideicomiso innovador que fue creado a tal fin.

ASfalto Cortaderas-14

En ese sentido, la reciente decisión de YPF de gestionar el financiamiento de hasta 500 millones de dólares ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Invest representa un nuevo paso en el cumplimiento de los compromisos asumidos con la provincia del Neuquén para acompañar el desarrollo de Vaca Muerta mediante inversiones en infraestructura estratégica.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó ayer la firma de una carta mandato con el titular de BID Invest, James Scriven —quien está actualmente en la Provincia—, para estructurar un esquema de financiamiento destinado a ejecutar las obras viales comprometidas por la compañía ante el gobierno del Neuquén.

“Con toda la industria estamos armando un programa de necesidades que tiene la región de Vaca Muerta y a partir de ese programa vamos a buscar y vamos a trabajar para el financiamiento”, había señalado el mandatario provincial al referirse a la planificación conjunta de la infraestructura necesaria para apuntalar el crecimiento de la cuenca.

asfalto cortaderas

La intención es vincular el crecimiento de la producción energética con inversiones concretas en materia de infraestructura, para que el desarrollo de Vaca Muerta genere beneficios no solo para la industria —que podrá mejorar los tiempos de circulación y logística—, sino también para los neuquinos que utilizan esas rutas a diario.

La gestión del financiamiento ante BID Invest ratifica el compromiso de YPF con Neuquén y se alinea con la visión impulsada por el Gobierno provincial: que el desarrollo de Vaca Muerta vaya acompañado por inversiones concretas en infraestructura, generando condiciones para un crecimiento sostenible y beneficios duraderos para todos los neuquinos.