YPF gestiona financiamiento internacional para cumplir con las obras viales acordadas con el gobierno del Neuquén

YPF avanza con BID Invest en la gestión de un financiamiento de hasta 500 millones de dólares para obras viales comprometidas por la empresa ante el gobierno de la Provincia.

Desde la asunción del gobernador Rolando Figueroa , la Provincia ha implementado un modelo innovador de articulación con la industria hidrocarburífera para realizar la infraestructura necesaria para dar impulso no solo al desarrollo energético, sino social. Ese esquema contempla la participación activa de las empresas en el financiamiento de obras mediante distintos mecanismos, entre ellos aportes asociados a regalías e inversiones comprometidas en las áreas productivas.

Esto ha permitido avanzar en proyectos estratégicos como la pavimentación que lleva adelante YPF en la ruta provincial 7 por Cortaderas, reduciendo 100 kilómetros el recorrido que realizan los pobladores del Alto Neuquén para vincularse con la Confluencia o la ejecución de la circunvalación petrolera en las rutas provinciales 8 y 17 que financiarán diez empresas para desviar el tránsito pesado en torno a Añelo, a través de un fideicomiso innovador que fue creado a tal fin.

En ese sentido, la reciente decisión de YPF de gestionar el financiamiento de hasta 500 millones de dólares ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Invest representa un nuevo paso en el cumplimiento de los compromisos asumidos con la provincia del Neuquén para acompañar el desarrollo de Vaca Muerta mediante inversiones en infraestructura estratégica.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó ayer la firma de una carta mandato con el titular de BID Invest, James Scriven —quien está actualmente en la Provincia—, para estructurar un esquema de financiamiento destinado a ejecutar las obras viales comprometidas por la compañía ante el gobierno del Neuquén.

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“Con toda la industria estamos armando un programa de necesidades que tiene la región de Vaca Muerta y a partir de ese programa vamos a buscar y vamos a trabajar para el financiamiento”, había señalado el mandatario provincial al referirse a la planificación conjunta de la infraestructura necesaria para apuntalar el crecimiento de la cuenca.

La intención es vincular el crecimiento de la producción energética con inversiones concretas en materia de infraestructura, para que el desarrollo de Vaca Muerta genere beneficios no solo para la industria —que podrá mejorar los tiempos de circulación y logística—, sino también para los neuquinos que utilizan esas rutas a diario.

“De esta manera —dijo el gobernador—, trabajando en equipo sector público y privado, estamos acelerando el cambio en la provincia. Para llevar nuestra energía al mundo debemos ser muy competitivos, y para eso debemos trabajar como un solo equipo”.

La gestión del financiamiento ante BID Invest ratifica el compromiso de YPF con Neuquén y se alinea con la visión impulsada por el Gobierno provincial: que el desarrollo de Vaca Muerta vaya acompañado por inversiones concretas en infraestructura, generando condiciones para un crecimiento sostenible y beneficios duraderos para todos los neuquinos.