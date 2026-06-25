Se robó una bici de la Muni en la ETON, la tuneó para venderla pero se olvidó de un detalle

El sistema de geolocalización del sistema SiBici permitió identificar la ubicación exacta del rodado. Un joven de 18 años quedó a disposición de la Justicia.

La Policía del Neuquén recuperó una bicicleta eléctrica del sistema municipal SiBici que había sido robada de la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén capital. El personal de la Comisaría N°4 fue notificado en el día de ayer miércoles en horas de la tarde de la sustracción de una bicicleta del sistema público y comenzó un patrullaje preventivo en la zona de las bardas para localizar al rodado.

A partir del sistema de geolocalización del rodado, los agentes detectaron que la bicicleta se encontraba en inmediaciones de la calle Soldi , en la zona de bardas de la ciudad. Mediante la señal GPS , el personal policial inició su recorrido para rastrear el rodado sustraído.

Con esa información, los efectivos de la Comisaría N°4 acudieron, se dirigieron al sector y comenzaron un patrullaje preventivo en una zona descampada. Durante el recorrido observaron a un joven que se alejaba de una bicicleta abandonada.

El sistema de geolocalización del rodado permitió rastrear la bici

El comisario Luis Aguirre en declaraciones a Radio 7 expresó: “El personal realizó un patrullaje, se ve que el sujeto se da cuenta del móvil, deja la bicicleta y ahí es cuando el personal lo intercepta cuando estaba caminando”.

Los efectivos interceptaron al hombre mientras caminaba por calle Soldi, verificaron su identidad y posteriormente lo demoraron. El sospechoso es un joven de 18 años que no registra antecedentes penales, aunque había sido identificado previamente en otros procedimientos policiales.

Sibici No es la primera vez que son robadas las bicicletas del sistema Si Bici.

El joven fue trasladado al destacamento policial, donde fue notificado por el delito de encubrimiento y puesto a disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos. Por otro lado, se llevó adelante la restitución de la bicicleta conforme lo dispuesto por el fiscal.

La bicicleta apareció sin batería y sin calcomanías

Durante la inspección, los agentes observaron que la bicicleta había sido modificada. El rodado apareció sin la batería colocada y también le habían sacado las calcomanías de identificación del sistema SiBici.

“La particularidad que tenía la bicicleta es que ya le habían sacado la batería, lo que hace un poco difícil trasladarla también, porque es bastante pesada. Además, le habían retirado las calcomanías de identificación del sistema SiBici” indicó Aguirre.

sibici (1) El sistema de geolocalización de la bicicleta permitió rastrear su ubicación.

Los agentes sospechan que la extracción de estos elementos tenía como objetivo ocultar el origen de la bicicleta y dificultar su reconocimiento. También se analiza la posibilidad de que el hombre retiró los stickers para poder venderla o darle otro tipo de uso al rodado.

“Si bien el joven no presentaba antecedentes penales, sí había sido identificado en otros procedimientos. Ahora sí hay una causa que tiene en trámite por encubrimiento. Por eso en el procedimiento se lo identifica, se lo notifica y queda supereditado a las actuaciones judiciales” agregó Aguirre.

Finalmente, el joven fue trasladado al destacamento policial, donde fue notificado del inicio de la causa en su contra por encubrimiento y quedó a disposición de la justicia.