El sistema de monitoreo de Rawson fue clave para detener al sospechoso, quien minutos después volvió al lugar cambiado de ropa y le preguntó a la policía: "¿Qué pasó?".

"Tomá, boludo": la frase que grabó una cámara de vigilancia antes de una puñalada mortal.

El crimen de una puñalada ocurrido en Rawson en la madrugada del sábado 10 de mayo de 2026 quedó registrada en imágenes y, también, en audio.

Una cámara de vigilancia captó el momento de la discusión y la brutal agresión que le quitó la vida a Mario Barrientos, de 40 años.

Se escuchó un golpe seco y una frase: "Tomá boludo… para que no rompas los huevos."

Esas palabras, registradas por el sistema de monitoreo de la vía pública en el barrio Río Chubut, cerca de la Terminal de Ómnibus de la capital de Chubut, fueron pronunciadas por el acusado: Marcelo Eduardo Ciancio, quien está detenido con prisión preventiva y enfrenta una imputación por homicidio simple, delito penado con entre 8 y 25 años de prisión.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.50 de la madrugada en una pequeña plaza sobre la calle Felicita Alsua.

Breve discusión, puñalada y un testigo aterrado

Según reconstruyó la Fiscalía de Rawson, Ciancio y Barrientos discutieron durante aproximadamente tres minutos, con alcohol de por medio, hasta que el acusado tomó a la víctima de la ropa y le asestó una puñalada en el tórax.

La estocada le perforó la arteria pulmonar.

Barrientos caminó algunos metros y cayó. No tuvo posibilidad de defensa.

Un tercer hombre que presenció el ataque escapó corriendo hacia una estación de servicio YPF por calle Antártida Argentina.

Aterrado por lo que acababa de ver, fue el único testigo presencial del crimen.

Su identidad permanece bajo reserva, para protegerlo de eventuales represalias.

Filmado antes, durante y después de la puñalada

Los movimientos de Ciancio antes, durante y después del asesinato quedaron documentada por múltiples registros de cámaras de seguridad.

Lo captaron en la Terminal de Ómnibus, desde una gomería cercana y tambíen las filmadoras conectadas al Centro de Monitoreo.

En las imágenes se ve a Ciancio llegar a la plaza vestido con un canguro rojo, pantalón negro, zapatillas blancas y gorra, con el cuchillo en la mano.

Marcelo Eduardo Ciancio - acusado crimen de Barrientos en Rawson - cuchillo El cuchillo que encontraron en la casa del sospechoso.

También hay imágenes que lo muestran alejándose tras el ataque.

Qué escucharon los vecinos

Vecinos del lugar declararon haber escuchado voces, una discusión y la frase "pará, pará" segundos antes del silencio.

Lo que sorprendió a los investigadores ocurrió apenas 15 minutos después del asesinato.

Cuando todavía estaban trabajando en la escena, Ciancio regresó al lugar con otra ropa, como si acabara de cambiarse, y se quedó observando el cuerpo de Barrientos, ya rodeado por la Policía y con el perímetro asegurado.

En ese momento, se acercó a un agente y le preguntó qué había pasado, como si nada. Luego se alejó caminando con tranquilidad.

Para el fiscal general Leonardo Cheuquemán Levil, esa conducta "demuestra frialdad, capacidad de maniobra y una clara intención de controlar las consecuencias de sus actos", según expuso en la audiencia de control de detención donde se formuló la imputación y pidió seis meses de prisión preventiva, concedidas por la jueza de instrucción.

Una pelea que venía de antes

La investigación incorporó también el testimonio del hermano de la víctima, quien reveló que Barrientos y Ciancio habían tenido discusiones en los días previos.

Además, sostuvo que varias personas ya habían advertido que el acusado andaba armado con una navaja y vestido con ropa similar a la que aparecía en los videos.

Marcelo Eduardo Ciancio - acusado de homicidio en Rawson - Chubut - detención 1200 El sospechoso fue detenido en la mañana posterior al crimen.

Con esos elementos, la Policía allanó la vivienda de Ciancio en la calle AoniKenk, a pocas cuadras del lugar del crimen.

Encontraron un cuchillo, un bóxer con presuntas manchas de sangre y dos teléfonos celulares.

El arma estaba visiblemente limpia, como si hubiese sido lavada recientemente.

Ciancio fue detenido el lunes 12 de mayo a las 9.32, en la intersección de Don Bosco y Sarmiento.

Todavía llevaba la gorra y las zapatillas blancas que aparecían en las filmaciones.

Pero el resto de la ropa utilizada durante el crimen nunca fue encontrada.

Antecedentes y órdenes de captura

Sobre el acusado pesaban además tres órdenes de captura previas por causas de desobediencia a la autoridad y tentativa de robo.

La Fiscalía también advirtió que, por conocer al testigo del barrio, existía peligro de que intentara presionarlo antes de una rueda de reconocimiento.

Ante estos elementos y el pedido del fiscal, la jueza María Laura Martini resolvió dictarle seis meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación.

La defensa, a cargo de los abogados oficiales Pablo Sánchez y Miguel Moyano, no se opuso a la medida.

Ahora, se esperan pericias de los elementos incautados que podrían terminar de cerrar el círculo de una investigación que avanzó rápido, con múltiples evidencias.