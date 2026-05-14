El gobernador Ignacio Torres firmó el acuerdo por el que la provincia se hace cargo de la obra de unos $30 millones y así termina de cancelar deuda.

Chubut cerró el acuerdo con Nación para construir una esperada autovía (imagen ilustrativa).

El gobernador de Chubut , Ignacio Torres, firmó la última modificación del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) con al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli , un paso clave para avanzar con la construcción de una esperada autovía .

El acuerdo cierra el desendeudamiento total de Chubut con el Fondo Fiduciario de las Provincias y libera el camino para una obra vial que se esperaba desde hace años.

Se trata de una autopista de cuatro carriles sobre un una ruta de jurisdicción nacional que hace tiempo resulta peligroso y conecta dos de las ciudades más importantes de la provincia: Trelew y Rawson.

En efecto, ese sector de la Ruta 25 es uno de los corredores con mayor tránsito vehicular del valle inferior del río Chubut, junto con la llamada Doble Trocha entre Puerto Madryn yTrelew, sobre la ruta 3, donde con el mismo esquema se avanzó en la culminación de un proyecto similar.

De la reunión que selló el acuerdo final con Nación participo, además del gobernador, el intendente de Rawson, Damián Biss.

Los acompañó Matías Taccetta, jefe comunal de Esquel, en virtud de que en el mismo encuentro avanzaron las gestiones para la activación de la instalación de una Estación Transformadora Legua 7, clave para el desarrollo productivo de la región cordillerana.

Tacceta, Torres, Santilli y Bliss - acuerdo autovía rawson-trelew Matías Taccetta (intendente de Esquel), Ignacio Torres, Diego Santilli y Damián Bliss (Rawson) en la reunión que selló el acuerdo final con Nación, también por una obra de infraestructura eléctrica clave en la cordillera.

"Seguimos transformando las deudas acumuladas durante años de desidia y abandono, en infraestructura estratégica que mejora la calidad de vida de todos los chubutenses", expresó Torres tras la firma.

El mandatario añadió que el acuerdo demuestra que "con responsabilidad fiscal y una administración ordenada, Chubut puede recuperar obras fundamentales que durante años estuvieron paralizadas".

El mecanismo para reducir deuda

El REOR, enmarcado en el Decreto Nacional 969/2024, es el mecanismo que permite al gobierno provincial y al Estado Nacional compensar y cancelar obligaciones recíprocas.

Bajo este esquema, Chubut toma a su cargo obras que corresponderían a Nación a cambio de la condonación de deudas con la administración central.

Por la autovía Rawson–Trelew, la provincia cancelará 30.361 millones de pesos de deuda.

De qué plazos se habla

Más allá de este paso clave, la construcción de la autovía no arrancará de inmediato.

El inicio de la Doble Vía sobre la Ruta 25 está condicionado a la finalización de la última etapa de la Doble Trocha de la Ruta 3.

Una vez cumplida esa etapa previa, la provincia tiene un plazo de 24 meses para ejecutar la nueva obra.

El proyecto técnico estará a cargo del 13° Distrito de Vialidad Nacional, a partir de un acuerdo que ya fue convalidado por la Legislatura.

Un tramo con mucho tránsito y accidentes

El tramo entre Rawson y Trelew —de unos 17 kilómetros— concentra una accidentalidad recurrente: despistes contra banquinas o árboles, choques entre vehículos livianos y vuelcos con heridos, con mayor frecuencia en accesos urbanos y en horarios de alta circulación.

Convertirán en autovía el tramo Rawson-Trelew de la Ruta 25 Convertirán en autovía el tramo Rawson-Trelew de la Ruta 25.

De hecho, cuando a principios de año se avanzó en el acuerdo con Vialidad Nacional, la obra fue definida por el propio gobierno provincial como estratégica para "mejorar la seguridad y fluidez" en uno de los pasos más transitados de la zona.

El antecedente de la Doble Trocha

El origen del acuerdo se remonta a septiembre de 2025, cuando Torres firmó con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, el convenio para la finalización de la Doble Trocha Ruta 3.

En aquella ocasión, el gobernador expresó su intención de sumar la autovía Rawson–Trelew al paquete de obras a cargo de la Provincia para saldar deuda, y la calificó como "una obra que se había dado por descartada".

La construcción de la autopista de cuatro carriles fue incorporada formalmente al acuerdo de desendeudamiento el 16 de enero de 2026.

Semanas después, en febrero, la Legislatura chubutense dio dictamen favorable al proyecto de ley 10/26, enviado por el Ejecutivo provincial, que aprueba el convenio con la Dirección Nacional de Vialidad para que la provincia licite, ejecute y financie la obra.

Autopista Trelew-Puerto Madryn - Doble Trocha - Chubut - ruta 3

En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo provincial subrayó que la autovía es "estratégica para el desarrollo económico del valle inferior del río Chubut" y que busca mejorar tanto la seguridad como la fluidez en uno de los corredores más demandados de la región.

Con la firma de este miércoles, ese proceso alcanzó su etapa definitiva. Lo que sigue es la concreción del proyecto, su licitación y la ejecución de la obra.