La bronca de Chilavert con Alfaro por el rendimiento de Paraguay en el Mundial: "Farsante"

La clasificación de Paraguay a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 quedó prácticamente encaminada, pero el empate ante Australia dejó un sabor amargo en el entorno guaraní. El 0-0 en la última fecha del Grupo D le impidió al equipo de Gustavo Alfaro quedarse con el segundo puesto de la zona y acceder, al menos en los papeles, a un cruce más favorable en la siguiente instancia . La igualdad también volvió a encender las críticas de José Luis Chilavert, quien una vez más apuntó con dureza contra el entrenador argentino.

El histórico arquero utilizó sus redes sociales para cuestionar las declaraciones del ex Boca luego del encuentro. El DT había intentado poner en valor la campaña de su selección al compararla con otros equipos que ya quedaron eliminados. “Turquía está 4 a 1 con respecto a nosotros, y Turquía ya se va del Mundial” , expresó el técnico durante la conferencia de prensa posterior al empate frente a los australianos.

Las palabras del entrenador no tardaron en generar repercusión y encontraron una rápida respuesta del exgolero. Fiel a su estilo frontal, el ex capitán del combinado guaraní publicó un mensaje cargado de críticas. “ El DT más farsante del fútbol mundial . Cuando firmó su contrato sabía qué calidad de jugadores tenía Paraguay y era todo elogio, ahora son los peores”, escribió en su cuenta de X, donde suele manifestar sus opiniones sobre la actualidad de la selección.

CHILAVERT DESTROZÓ A ALFARO, NUEVAMENTE "Alfaro es el personaje que no sabe nada de fútbol, él lo único que sabe es hablar" "En las declaraciones que hace, denigra al futbolista paraguayo" "Yo me pongo en la piel de Gómez o Alderete. Yo si estaba ahi jugando, lo agarro del… pic.twitter.com/3p8jPaVPj4

Lejos de detenerse allí, el exguardameta profundizó aún más sus cuestionamientos. “Dejá de mentir Alfaro, vendedor de espejitos de colores, te pagan 2.5M para decir boludeces”, agregó, en una publicación que rápidamente generó repercusión entre los hinchas paraguayos y volvió a instalar el debate sobre el trabajo del entrenador en la Copa del Mundo.

Chilavert ya había apuntado contra Alfaro

No es la primera vez que Chilavert carga contra el Lechuga durante este Mundial. Tras la dura derrota sufrida ante Estados Unidos en el debut, la leyenda del arco ya había cuestionado al técnico por sus declaraciones. En aquella oportunidad sostuvo que el estratega sobresalía más por sus discursos que por los resultados obtenidos dentro del campo de juego. “Una cosa es discursear, es fácil tocar la guitarra y hablar, pero después la realidad es otra en el Mundial”, había disparado.

Cuántas son las chances de que Paraguay quede afuera del Mundial

Más allá de las críticas, Paraguay sigue muy cerca de asegurar su presencia en los dieciseisavos de final. El conjunto sudamericano terminó tercero en el Grupo D y depende de una combinación extremadamente improbable de resultados para quedar eliminado. De acuerdo con los cálculos matemáticos, las chances de que no avance a la próxima ronda son apenas del 0,8%.

Para que se produzca ese escenario adverso deberían darse múltiples resultados simultáneos en distintos grupos. Entre ellos, triunfos de Bélgica e Irán en el Grupo G, victorias de Cabo Verde y Uruguay en el Grupo H, un empate con goles entre Argelia y Austria en el Grupo J y un triunfo de República Democrática del Congo en el Grupo K.

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¿Qué te parece la comparación que utilizó Alfaro?



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A eso se suman distintas combinaciones posibles en el Grupo L, donde Inglaterra, Ghana o Croacia podrían superar la línea de Paraguay entre los mejores terceros. Sin embargo, basta con que falle una sola de todas esas condiciones para que el seleccionado guaraní asegure matemáticamente su clasificación a la siguiente ronda.

Mientras la incertidumbre estadística todavía existe, aunque sea mínima, el clima alrededor de la selección continúa marcado por el debate. Alfaro defiende el rendimiento de un equipo que logró mantenerse competitivo en un grupo exigente, mientras que voces como la de Chilavert consideran que Paraguay podría haber aspirado a mucho más en esta primera fase.