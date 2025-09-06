Espera Alfaro: el otro jugador de Boca que podría nacionalizarse paraguayo para la Copa del Mundo

Luego de la histórica clasificación, el entrenador Gustavo Alfaro ve con buenos ojos sumar un futbolista del xeneize.

Gustavo Alfaro hizo historia con la Selección de Paraguay siendo uno de los principales autores materiales del pase a la próxima Copa del Mundo a la cual no lograba acceder desde hace 16 años, siendo la cita mundialista en Sudáfrica 2010 su última participación. Lejos de conformarse con lo conseguido, el entrenador ya piensa en el desafío y prepara el plantel que viajará al certamen.

Alfaro agarró la carpeta de jugadores argentinos con nivel pero sin lugar en la Selección argentina, donde afortunadamente para Lionel Scaloni abundan los nombres, y apuntó nombres para llevarse a la al combinado guaraní como lo hizo con el delantero de Boca Milton Giménez quien obtuvo la autorización y se nacionalizó paraguayo. Otro jugador del xeneize podría seguir su camino y ser compañero en el seleccionado.

Se trata del defensor Ayrton Costa quien estaría en la mira del entrenador que logró cambiarle la cara a un plantel que no daba respuesta y necesitaba un cambio de chip para lograr el objetivo. Sin embargo todavía no se han hecho confirmaciones sobre la posibilidad pero no lo descartan.

ayrton costa.jpg

Milton fue nacionalizado paraguayo

Este jueves, en la previa de una nueva doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, la última antes del Mundial, se supo la novedad de que un jugador de Boca se nacionalizó paraguayo con el objetivo de ser convocado por Gustavo Alfaro.

Se trata del delantero Milton Giménez, que llegó al xeneize a mediados del año pasado.

milton gimenez boca 2.jpg

El atacante de 29 años ha tenido buenos rendimientos en Boca, más allá de que hace un par de meses perdió el puesto con Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Según trascendió, Giménez habría dialogado con Alfaro para iniciar los trámites y así ser considerado para las citaciones próximas del entrenador de la albirroja.

Milton tiene sangre guaraní ya que su padre es paraguayo y de allí viene el vínculo con el país vecino.

Este jueves, Giménez se ausentó de la práctica de Boca con aviso para finiquitar los trámites burocráticos y así estar disponible en las siguientes convocatorias de Alfaro.

Un puesto que Alfaro quiere reforzar

La delantera es uno de los lugares más flojos de la selección paraguaya en los últimos años. Con centrales de calidad como Gustavo Gómez y volantes de nivel europeo, como Julio Enciso o Miguel Almirón, el de centro atacante es uno de los puestos donde a Paraguay le falta jerarquía y por eso la búsqueda de Giménez.

boca-union-milton-gimenez_1440x810.webp

Claro que el futbolista ex Atlanta, Central Córdoba de Santiago y Banfield necesita volver a tener minutos importantes en el xeneize o en otro club para pelear por un lugar en el plantel albirrojo.

Isidro Pitta, Antonio Sanabria y Adam Bareiro son algunos de los delanteros de área que han tenido minutos en el ciclo de Alfaro, que suele utilizar un sistema 4-2-3-1.

Otros que militan en el fútbol argentino, como Gabriel Ávalos y Julio Arce, también han pasado por las convocatorias, pero ninguno se pudo adueñar definitivamente del puesto.