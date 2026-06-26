Escándalo en Uruguay entre Bielsa y los jugadores en las horas previas al partido durísimo contra España

En la previa del partido decisivo contra España por el Mundial 2026 , cuatro figuras de la selección de Uruguay mantuvieron un encuentro cara a cara con Marcelo Bielsa para exponerle sus reclamos. Las quejas abarcaban tanto la exigencia física de los entrenamientos como el planteamiento táctico que el equipo debería utilizar en el partido de este viernes.

De acuerdo con la información difundida por el programa Las Voces del Fútbol, los futbolistas que impulsaron la reunión con Bielsa fueron Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde . El mensaje que le transmitieron al técnico fue contundente: el método de trabajo los desgasta físicamente, varios llegaron al torneo con molestias o sobrecarga muscular, y el grupo ya no tolera esa dinámica.

Para darle peso a su postura, mencionaron el último ensayo previo al partido con Estados Unidos —donde Uruguay sufrió una dura derrota— y aseguraron que esa sesión los dejó sin respuesta física durante el encuentro.

Pero el planteo no se quedó solo en lo físico. Los cuatro referentes también le manifestaron a Bielsa una idea táctica precisa: pretenden enfrentar a los españoles con un bloque bajo y salir de contraataque, una estrategia opuesta al fútbol de presión y dominio que el entrenador argentino ha impulsado desde su llegada a la Celeste.

Antes de sentarse con el técnico, los jugadores habían acordado entre ellos una postura firme: si Bielsa no atendía sus reclamos o se mostraba inflexible, se levantarían y abandonarían la reunión.

Ese primer encuentro privado entre los cuatro futbolistas y el entrenador terminó derivando en una convocatoria a todo el plantel. Fue ahí cuando el conflicto escaló. Bielsa tomó la palabra de entrada y habló durante 48 minutos seguidos, con la mirada baja, desplegando su visión sobre el fútbol, el grupo y la trayectoria de su proceso al frente del equipo.

En ese extenso discurso, el DT no evitó los temas incómodos. Les recordó a los jugadores episodios pasados de tensión interna, entre ellos la polémica por la exclusión de Luis Suárez, y les hizo saber que en esos momentos también percibió intenciones del grupo de sacarlo del cargo. Además, mencionó que considera haber sido clave en la carrera de algunos futbolistas dentro de la selección, con nombres propios como Sebastián Cáceres y Maxi Araújo.

Sobre el aspecto táctico, Bielsa fue taxativo: Uruguay jugará en espejo frente a España. Los jugadores, que habían pedido justamente lo contrario, no comulgaron con esa determinación.

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Cuando el entrenador hizo una pausa después de más de cuarenta minutos, parte del grupo comenzó a levantarse. José María Giménez intentó contener la situación: "No, no, muchachos, no nos tenemos que ir, nos está hablando, está terminando de hablar el técnico". Pero sus palabras no fueron suficientes para retener a todos. Algunos se retiraron; otros se quedaron hasta que Bielsa dio por finalizada su intervención.

Otro nombre que surgió en el relato es el de Ronald Araújo. El defensor, que llega al cruce con España arrastrando una lesión que lo marginó de los dos primeros partidos del grupo, se siente en condiciones de jugar. Bielsa, en cambio, tiene previsto alinear a Guillermo Varela en su puesto, una decisión que generó malestar en el jugador.

Según la fuente uruguaya, Araújo expresó su descontento por escrito, y la frase que trascendió fue: "Ojalá Dios quiera que pasemos, pero esto ya no se aguanta más".

En el relato también aparece un dirigente neutral de la AUF, que está al tanto de los reclamos del plantel y, desde una mirada estrictamente deportiva, coincide con la postura táctica de los jugadores. Si bien prefiere no enfrentarse abiertamente al técnico, estima que Bielsa dejará el cargo en menos de un mes, sin importar lo que ocurra ante España.