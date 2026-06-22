De enemigo público N° 1 a héroe nacional: la historia del jugador de Cabo Verde que amargó a Uruguay.

En la jornada de ayer, Cabo Verde volvió a sorprender al planeta fútbol en el marco del Mundial 2026 . Tras el empate sin goles ante España, el seleccionado ahora logró otro gran resultado que lo ilusiona con superar la fase de grupos: el empate 2 a 2 ante la dos veces campeona del Mundo, Uruguay . Tras empezar ganando, los Tiburones Azules sufrieron la remontada uruguaya que dio vuelta el marcador antes del descanso. Pero en el complemento, llegó el empate de Hélio Varela , un futbolista que hasta hace no mucho era mala palabra en su país.

La historia es así: el delantero de 24 años fue convocado por primera vez para disputar un torneo con Cabo Verde en la Copa Africana de Naciones de 2023, apenas unos meses después de su debut con la mayor de su país. Sin embargo, el joven futbolista que en aquel entonces tenía 20 años, se negó a viajar con el equipo y esto desató la furia de sus compatriotas.

El motivo por el que rechazó el llamado de su país es que decidió quedarse con su club, el Portimonense de la liga portuguesa. Recordemos que la Copa Africana de Naciones siempre se juega entre los meses de enero y febrero, en plena competencia de las principales ligas de Europa.

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En ese sentido, la decisión convirtió a Varela y al club en enemigos públicos con el presidente de la federación de fútbol de Cabo Verde, que llamó al club y al técnico mezquinos por presionar al futbolista para que no fuera a la Afcon. "Pusieron una presión enorme sobre él para que no viniera a la selección", declaro en su momento el mandamás del fútbol de ese país. Por suerte, para el extremo zurdo de pie derecho, todo parece haber sido perdonado y en la jornada de ayer, con su histórico gol a Uruguay, pasó a convertirse en uno de los héroes de la historia deportiva de ese humilde país africano.

Los groseros fallos de Fernando Muslera con Uruguay en los dos goles de Cabo Verde

Fernando Muslera quedó en el centro de las críticas durante el partido entre Uruguay y Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. El experimentado arquero tuvo responsabilidad directa en los dos goles del conjunto africano, que sorprendió a la Celeste en Miami y complicó un encuentro clave para las aspiraciones de clasificación del equipo de Marcelo Bielsa.

La primera acción polémica llegó a los 20 minutos del primer tiempo. Kevin Pina ejecutó un tiro libre lejano con un remate rasante que atravesó una barrera que se abrió de manera insólita. Federico Viñas y Maximiliano Araújo se corrieron en el momento del disparo, dejando un hueco que aprovechó el mediocampista africano para convertir el primer gol de la historia de su selección en una Copa del Mundo.

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Sin embargo, más allá del error de la barrera, el golero nacido en Argentina tampoco logró reaccionar a tiempo. El disparo ingresó sobre su palo izquierdo y el guardián de los tres palos llegó tarde en su intento por evitar la caída de su meta. El tanto golpeó al elenco charrúa en un momento en el que el partido era equilibrado y no había grandes situaciones de peligro para ninguno de los dos equipos.

No obstante, el segundo tiempo volvió a exponer las dificultades defensivas del conjunto sudamericano. A los 60 minutos, una mala salida desde el fondo terminó en una de las jugadas más insólitas del encuentro. El hombre de Estudiantes salió lejos de su arco para participar de la construcción, pero quedó a mitad de camino y perdió la pelota en una acción que derivó en el empate de Cabo Verde.

El error fue aprovechado por Hélio Varela, que capturó el balón y definió con el arco prácticamente vacío para establecer el 2 a 2. La jugada desató la frustración de los futbolistas uruguayos y dejó al arquero señalado como uno de los responsables de un resultado que complica seriamente a la selección charrúa en el Mundial.