Los datos insólitos del inesperado empate entre España y Cabo Verde

El primer partido de uno de los favoritos resultó con una igualdad sin goles que nadie tenía en los planes.

El quinto día de acción del Mundial 2026 , en el marco de la primera fecha, tuvo el primer resultado inesperado. La igualdad sin goles entre España y Cabo Verde generó impacto global por tratarse de uno de los favoritos y un debutante absoluto en Copas del Mundo.

Pero además, también dejó datos muy particulares que le dan todavía más valor al punto que sacó el equipo africano y habla muy mal de los europeos.

El encuentro duró casi 100 minutos, contando el tiempo adicionado, y en todo ese lapso, Cabo Verde apenas cometió una falta. Pese a que no tuvo la pelota en gran parte del partido, el conjunto vestido de blanco no recurrió al juego físico y mucho menos brusco para neutralizar el potencial del rival.

españa cabo verde 2

Si a eso se le suma que el arquero Vozinha tapó cinco pelotas importantes entre los dos tiempos, la superioridad de España fue clara, pero lejos de lo que se esperaba en la previa.

Un jugador no tocó la pelota por 30 minutos

Con el partido empatado, Luis De La Fuente decidió sacar a su delantero más peligroso, Ferrán Torres. El jugador del Barcelona había fallado un par de ocasiones, pero el cambio igual hizo ruido.

En contraparte, decidió dejar en cancha a Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad. A España le costó mucho ser profundo ante un rival que se refugió atrás y lo complicó.

El hecho de que Oyarzabal no haya tocado el balón durante 30 minutos es un dato que refleja de cuerpo entero las razones de la igualdad. Ocurrió en la primera parte.

oyarzabal mikel

Mikel se convirtió en el primer jugador desde 1966 en estar tanto tiempo sin tomar contacto con la pelota.

El arquero de Cabo Verde pasó a ser un rockstar

Vozinha tiene 40 años y vivió su mayor alegría deportiva este lunes. El arquero africano tuvo una buena actuación con pocas pero determinantes atajadas para que su Cabo Verde igualara ante España.

vozinha arquero cabo verde españa

El impacto de este resultado se nota en todos los planos y las redes sociales son una muestra de ello.

Josimar José Évora Dias tenía 20 mil seguidores en Instagram antes del partido y ahora ya pasó los dos millones.

"Lloré después del partido porque mi abuela y mi abuelo no pudieron estar aquí, los perdí. Mi madre tampoco pudo estar aquí por un problema de visado. Había una tasa que debíamos pagar y no logramos resolverlo a tiempo", confesó emocionado en declaraciones post partido.