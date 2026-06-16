¿Superó a Tim Payne? Vozinha se convirtió en el nuevo fenómeno en redes del Mundial 2026.

El arquero de Cabo Verde fue la gran figura en el empate sin goles de su selección ante España.

Vozinha ya es uno de los nombres que quedarán marcados junto al Mundial 2026 . En menos de dos horas, las que transcurrieron entre el comienzo del 0-0 entre España y Cabo Verde y la hazaña consumada de los africanos, pasó de ser casi uno más de los 1248 jugadores que participan de la Copa del Mundo a ser una de las primeras estrellas que surgen de la competencia.

Su rendimiento en redes sociales lo ratificó apenas un rato después, cuando superó a Tim Payne en seguidores. Es que el arquero tenía la no despreciable suma de 50.000 seguidores en Instagram, cifra que ya cuando terminó el partido había escalado hasta el medio millón. Con esa información, se presentó en la zona mixta para enfrentar a los micrófonos, ahí donde se enteró que sumó más de un millón. Un número que se quedaba corto porque -al día- ya superó los 8.900.000.

De esta manera, el arquero mejoró la cifra lograda por Payne, el neozelandés que se hizo viral por un reto que buscaba hacer conocido al jugador con menos seguidores en Instagram de toda la Copa del Mundo, quien actualmente cuenta con 5.800.000 followers.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinoliCuri/status/2066948543122727393&partner=&hide_thread=false Vozinha superó en seguidores a Tim Payne simple y sencillamente porque se ganó el reconocimiento del mundo en la cancha: pic.twitter.com/GNjMDzvujK — Martinalgui (@MartinoliCuri) June 16, 2026

A su vez, el arquero de Cabo Verde superó a varios futbolistas de la Selección Argentina. Pasó al Cuti Romero (5,1 M), a Nico Paz (2,1 M), a Nicolás Tagliafico (4,2 M), a Nahuel Molina (2,8 M), a Valentín Barco (2,4 M) y hasta a Thiago Almada (2,2 M).

La historia de Vozinha, el arquero de 40 años, héroe de Cabo Verde en el empate contra España

Vozinha, un arquero que en la previa del partido entre Cabo Verde y España era desconocido, pero que tras su desempeño ante la Furia, una de las candidatas a quedarse con el Mundial 2026, pasó a ser uno de los nombres más comentados en este inicio de la cita mundialista que se esta jugando en Estados Unidos, México y Canadá.

El nombre completo y verdadero del héroe de la jornada 5 del Mundial 2026 es Josimar José Évora Dias, aunque en el mundo del fútbol todos lo conocen simplemente como Vozinha. Nacido el 3 de junio de 1986 en Mindelo, una ciudad ubicada en la isla de São Vicente, Cabo Verde. El guardameta llegó a esta Copa del Mundo con 40 años recién cumplidos y una trayectoria construida lejos de los grandes reflectores del fútbol de élite.

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Su historia está marcada por el esfuerzo y la perseverancia. De niño creció lejos de sus padres y fue criado principalmente por sus abuelos. De hecho, el origen de su apodo 'Vozinha' ('abuelita', traducido del portugués) está relacionado con esa etapa de su vida: según él mismo contó, cuando sufría golpes jugando fútbol corría a refugiarse con su abuela, situación que terminó dándole el sobrenombre que hoy lleva en la espalda.

Antes de convertirse en el héroe de Cabo Verde frente a España, Vozinha recorrió un largo camino en el fútbol. Comenzó su carrera en Batuque FC, pasó por Mindelense y posteriormente emigró para jugar en Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia.