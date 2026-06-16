El lateral de Argelia que "safó" de una suspensión y enfrentará a Argentina: la curiosa historia que se volvió viral.

Esta noche, desde las 22, la Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 ante Argelia . El camino hacía la defensa del título obtenido en Qatar 2022 arranca contra una selección africana que cuenta con varios jugadores interesantes. Entre ellos, una de las historias que se destacan es la del lateral derecho, Rafik Belghali , quién "de milagro" se encuentra disponible para disputar esta Copa del Mundo luego de haber enfrentado la posibilidad de haber sufrido una suspensión que lo hubiese dejado afuera de Estados Unidos, México y Canadá.

La historia se remonta a la Copa Africana de Naciones de 2025 disputada en Marruecos. Tras la participación de Argelia en la competición continental, Belghali estuvo peligrosamente cerca de perderse el presente Mundial.

Es que después de la eliminación de Argelia en cuartos de la Copa Africana contra Nigeria, el defensor se volvió viral por perseguir al árbitro hacia el túnel en Marrakech ventilando su frustración con los oficiales. Dijo después: "tras del pitazo final, me acerqué al árbitro para estrecharle la mano. Su reacción me sorprendió y, en el calor del momento, lo seguí brevemente para preguntar por qué. No hubo agresión ni intención de confrontación. Sí reconozco, sin embargo, que dejé que la situación se prolongara más de lo que debería".

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Al momento de acercarse al referi, Belghali fue expulsado por el colegiado. A aquello, le siguió una suspensión pero, por suerte para el lateral, quedó limitada a los clasificatorios de la Afcon 2027. Por lo tanto, para el tribunal de disciplina competente, el defensor quedó disponible para disputar la Copa del Mundo y es uno de los probables titulares para enfrentar a la Argentina esta noche.

La desafiante declaración de Belhali en la previa al cruce con Argentina

El defensa Rafik Belghali, de 24 años y con actuación en Hellas Verona, fue uno de los primeros en fijar postura por parte de Argelia de cara al duelo de la primera fecha de la fase de grupos ante Argentina. Este último viernes, ante los periodistas reunidos en la zona mixta del Centro Técnico Nacional de Sidi Moussa, tras la sesión de entrenamiento antes del vuelo al otro lado del Atlántico, el lateral descartó de plano cualquier reverencia hacia el campeón del mundo vigente.

“Es un equipo como cualquier otro y tenemos que prepararlo como un equipo como cualquier otro”, afirmó ante la consulta del medio argelino DzFoot. La frase, breve y directa, sintetizó el estado de ánimo de un grupo que lleva semanas trabajando con un objetivo claro en mente.

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El contexto no es menor. Argelia regresa a una Copa del Mundo después de doce años de ausencia, y lo hace con un partido de apertura ante los vigentes campeones planetarios. Lejos de que eso pese como una losa, Belghali insistió en que el vestuario tiene las condiciones para competir. “Vamos a hacer todo lo posible para ganar. No es por Argentina que debamos tener miedo. Tenemos todas las habilidades para ganar el partido”, declaró.

El propio jugador había dado señales del estado del grupo antes de entrar en materia sobre el rival. Belghali describió las dos últimas semanas de preparación con satisfacción: “Nos hemos preparado bien, el ambiente es realmente bueno, el grupo lo está haciendo bien, estamos entrenando duro y vamos a hacerlo bien”. El triunfo ante Países Bajos en el último partido amistoso —una victoria que el propio jugador calificó como importante— reforzó esa sensación, aunque el defensa advirtió que aún quedan aspectos por corregir antes del debut.