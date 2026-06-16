Tras ser operado del corazón, el Chango Cravero vuelve a dirigir

Después de dejar su cargo en Cipo para ser intervenido quirúrgicamente, el entrenador regresará a la actividad.

Cravero será técnico en un equipo que ya conoce muy bien.

La vida del Chango Cravero ha tenido vaivenes inesperados este año. Cuando tenía todo encaminado para su segunda temporada consecutiva al frente de Cipo en el Federal A, un problema cardíaco derivó en que tuviera que dejar su cargo para una rápida intervención quirúrgica.

Lo más importante salió bien. La operación a corazón abierto, que duró siete horas en Leben Salud , fue un éxito.

La directiva y la comunidad del albinegro acompañaron al Chango en ese proceso, algo que fue agradecido por el propio Cravero y por su familia.

Mientras tanto, Fabián Enríquez asumió la dirección técnica del equipo en la tercera categoría. Este martes, un club importante que Cravero conoce muy bien lo anunció como nuevo DT.

ON - Futbol Cipolletti vs Rincon (3).jpg Ahora, el Chango Cravero emprenderá su recuperación. Omar Novoa

Chaco For Ever lo anunció en sus redes

El equipo del norte argentino, que milita en la Primera Nacional, anunció la llegada del Chango Cravero al cargo de técnico. Un lugar que el entrenador conoce muy bien, porque de hecho lo ascendió desde el Federal A en 2021.

"El Club Atlético Chaco For Ever, su Comisión Directiva, informa que Daniel Cravero será el nuevo director técnico del plantel profesional. El entrenador se hará cargo del equipo a partir del próximo martes. Bienvenido a casa, Daniel. Todos los éxitos", publicaron en redes.

Será el reemplazante de Pedro Llorens, quien dejó el cargo tras la derrota del domingo pasado, ante Racing de Córdoba.