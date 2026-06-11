Lesión del Dibu Martínez: un video del entrenamiento generó preocupación

El arquero de la selección argentina intenta apurar su recuperación para estar en el debut frente a Argelia.

El Dibu Martínez es uno de los tantos tocados de la selección argentina , que todavía no se sabe si estarán para el debut del martes en el Mundial 2026 frente a Argelia . A pesar de la noticia positiva de que ya entrena con ambos guantes, un video del entrenamiento generó preocupación.

El parte oficial parece apuntar a que el arquero del Aston Villa llegaría al primer partido de la fase de grupos , a pesar de las muecas de dolor que mostró en una imagen del entrenamiento de este jueves.

La gran noticia de este jueves fue que el médico decidió retirarle el yeso del dedo anular de la mano derecha al Dibu Martínez, tras la fractura sufrida en la entrada en calor de la final de la Europa League. Esto significa que el arquero ingresó en la etapa final de la rehabilitación y ya pudo ponerse los guantes en ambas manos para entrenar.

Aunque esto generó un alivio de cara al debut frente a Argelia, una imagen del entrenamiento dejó preocupación: se lo ve al arquero realizando ejercicios y sintiendo un dolor tras tocar una pelota, quedándose en el piso tomando la mano lesionada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2065218619626209594?s=20&partner=&hide_thread=false ¿QUE PASÓ ACÁ? ¿LE DOLIÓ LA MANO AL DIBU EN PLENO ENTRENAMIENTO DE LA SCALONETA?



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Por ahora, no hubo ninguna información sobre que esto haya generado una molestia en la mano del Dibu, por lo que, si se mantiene lo previamente dicho, atajará en el partido del martes.

Otra lesión para la selección argentina: Tagliafico será baja en los primeros partidos

Lionel Scaloni recibió pésimas noticias en la previa del debut en el Mundial 2026. Nicolás Tagliafico sufrió un desgarro de grado 1 en el sóleo de la pierna izquierda y se perderá el comienzo del certamen. No estará presente contra Argelia ni tampoco frente a Austria.

El futbolista sintió la molestia en el entretiempo del amistoso ante Honduras, disputado el pasado sábado 6 de junio, y en principio se creía que era una sobrecarga, aunque el diagnóstico fue algo más grave de lo esperado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2065196867017748663?s=20&partner=&hide_thread=false NICOLÁS TAGLIAFICO TIENE CHANCES DE PERDERSE TODA LA FASE DE GRUPOS.



De mínimo se perderá DOS PARTIDOS.



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Esta lesión de Tagliafico habría sido decisiva para que el cuerpo técnico cambie su decisión en el reemplazo de Leonardo Balerdi. Facundo Medina pasa a ser el reemplazante directo del lateral izquierdo, mientras que Lisandro Martínez y el recientemente citado, Marcos Senesi, serán los zagueros zurdos en la lista definitiva de 26.

El jugador del Olympique de Lyon francés se perderá, en principio, los dos primeros partidos de la Selección en el grupo J, ante Argelia y Austria, y podría volver a ser convocado para el encuentro ante Jordania, que definirá la primera fase, con el cuerpo técnico dirimiendo si puede ser titular o deba ir al banco de suplentes.

Entre quienes se pueden desempeñar de lateral por izquierda se encuentran los defensores Lisandro Martínez y Medina, el último más acostumbrado a situarse por la banda. También el mediocampista Valentín Barco, que a pesar de asentarse como volante en sus últimos años, hizo inferiores como marcador de punta izquierdo. Por su parte, otra alternativa es el versátil Nicolás González, un comodín con el que cuenta Scaloni para jugar en cualquier lugar de la banda izquierda.