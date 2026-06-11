Está el jugador 26 de la selección: Marcos Senesi reemplaza a Balerdi

El marcador central zurdo fue elegido por Scaloni para sumarse a la lista definitiva de cara al Mundial 2026.

Habían pasado apenas unos minutos de la inauguración del Mundial 2026 en el estadio Azteca, cuando Lionel Scaloni definió al reemplazante del lesionado Leonardo Balerdi y sorprendió a muchos. Pese a que los principales candidatos parecían Guido Rodríguez y Agustín Giay, finalmente el cuerpo técnico de la selección eligió a Marcos Senesi para sumarse a la lista de 26 jugadores que disputarán el Mundial 2026.

El defensor militó la última en el Bournemouth de Inglaterra y tuvo una buena actuación en la última Premier League, lo que lo llevó a ser transferido al Tottenham. Además, había estado convocado en diferentes oportunidades durante el proceso de Scaloni.

Formado en San Lorenzo de Almagro, el marcador central llegará a Estados Unidos para cerrar la nómina definitiva con la que Argentina afrontará la Copa del Mundo.

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En las últimas horas, se sumó un "tocado" a los varios jugadores de la selección que llega entre algodones a la máxima cita. Nicolás Tagliafico está en duda para el primer partido y eso llevó a Scaloni a modificar su idea inicial para reemplazar a Balerdi.

Senesi estaba de vacaciones en Ibiza con su pareja, pero se mantenía entrenando para un llamado eventual, ya que al igual que Guido Rodríguez y Emiliano Buendía fue advertido por el cuerpo técnico de la selección.

La historia de Marcos Senesi

El zaguero central, nacido en Concordia hace 29 años, se destacó desde su debut en San Lorenzo en 2016. Su buen juego aéreo y precisión para salir del fondo lo pusieron como uno de los destacados en su puesto a nivel nacional. Luego de cuatro temporadas destacadas, fue transferido al Feyenord de Países Bajos en 7 millones de euros.

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Su llegada a Europa tuvo un torneo de adaptación, pero ya en el segundo año se ganó el puesto y jugó casi todos los partidos para el conjunto neerlandés. A mediados del 2022 fue transferido en 15 millones de euros al Bournemouth, llegando a la mejor liga del planeta.

Los buenos rendimientos en el Viejo Continente no lo llevaron rápidamente a la selección argentina, pero si lo pusieron en la consideración para el combinado de Italia, ya que Marcos tiene raíces en ese país. Sin embargo, el defensor eligió esperar una convocatoria de Argentina, algo que finalmente llegó.

Las citaciones de Scaloni fueron tan esporádicas como concretas. Senesi formó parte de la lista de jugadores convocados para el partido contra Italia por la Finalíssima, aunque no ingresó.

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El 5 de junio de 2022 jugó su primer partido en la selección argentina ingresando en el segundo tiempo contra Estonia, en lo que fue una victoria 5 a 0 con cinco goles de Messi.

Si bien Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Leonardo Balerdi fueron los cuatro zagueros centrales más citados por Scaloni en su ciclo, Senesi fue incluido en la lista de 55 jugadores que se presentó ante FIFA hace algunas semanas.