La historia de Vozinha, el arquero de 40 años, héroe de Cabo Verde en el empate contra España.

La Furia Roja no pudo contra el seleccionado debutante en copas del mundo y el veterano arquero se convirtió en la figura de la jornada.

Vozinha , un arquero que en la previa del partido entre Cabo Verde y España era desconocido, pero que tras su desempeño ante la Furia, una de las candidatas a quedarse con el Mundial 2026 , pasó a ser uno de los nombres más comentados en este inicio de la cita mundialista que se esta jugando en Estados Unidos, México y Canadá .

El nombre completo y verdadero del héroe de la jornada 5 del Mundial 2026 es Josimar José Évora Dias, aunque en el mundo del fútbol todos lo conocen simplemente como Vozinha. Nacido el 3 de junio de 1986 en Mindelo, una ciudad ubicada en la isla de São Vicente, Cabo Verde. El guardameta llegó a esta Copa del Mundo con 40 años recién cumplidos y una trayectoria construida lejos de los grandes reflectores del fútbol de élite.

Su historia está marcada por el esfuerzo y la perseverancia. De niño creció lejos de sus padres y fue criado principalmente por sus abuelos. De hecho, el origen de su apodo 'Vozinha' ('abuelita', traducido del portugués) está relacionado con esa etapa de su vida: según él mismo contó, cuando sufría golpes jugando fútbol corría a refugiarse con su abuela, situación que terminó dándole el sobrenombre que hoy lleva en la espalda.

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Antes de convertirse en el héroe de Cabo Verde frente a España, Vozinha recorrió un largo camino. Comenzó su carrera en Batuque FC, pasó por Mindelense y posteriormente emigró para jugar en Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia.

La trayectoria de Vozinha

Esa experiencia internacional le permitió a Vozinha acumular cientos de partidos y convertirse en una de las figuras históricas de la selección de Cabo Verde, donde ya lleva 89 partidos disputados. Desde 2024 defiende la portería del Chaves, club de la segunda división portuguesa, donde sigue compitiendo pese a una edad en la que muchos futbolistas ya se encuentran retirados.

Con la selección nacional debutó en 2012 y desde entonces se transformó en un símbolo del fútbol de Cabo Verde. Participó en varias ediciones de la Copa Africana de Naciones y fue una pieza clave en la histórica clasificación del país a su primer Mundial, algo impensado hasta hace unos años. Pero el nuevo formato, con más selecciones y más posibilidades de tener combinados que jueguen su primer Mundial, le dio esta oportunidad a Cabo Verde.

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Las razones de su actuación, sin embargo, van más allá de una simple gran tarde. Vozinha combina experiencia, excelente lectura de juego y una notable capacidad de reacción. Los años le permitieron perfeccionar el posicionamiento, una virtud fundamental para un arquero. Ante una selección que monopolizó la posesión y generó numerosas ocasiones de peligro, el veterano supo anticipar remates, reducir espacios y mantener la calma en los momentos más complicados. Y sobre todo, la confianza: con el correr de los minutos el marcador no tuvo cambios y Vozinha se agigantó.

Durante el primer tiempo, sobre todo en los últimos minutos, tuvo varias intervenciones decisivas que sostuvieron el empate y frustraron a los atacantes españoles. Las redes sociales no tardaron en rendirse a sus pies. Miles de aficionados destacaron que un arquero de 40 años estuviera protagonizando una actuación de semejante nivel frente a una potencia mundial. Algunos incluso lo señalaron como el mejor jugador del partido durante gran parte del encuentro.