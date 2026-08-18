Escándalo: el DT de Egipto se desmayó en un hotel mientras se peleaban su primera y segunda esposa

En las últimas horas apareció un video en las redes sociales que muestra un fuerte enfrentamiento que involucra a Hossam Hassan.

Así como quedó expuesto en la polémica tras la derrota 3-2 ante la Selección argentina que lo terminó eliminando del Mundial 2026 tras un escandaloso accionar donde se mostró fuera de si, el entrenador de Egipto Hossam Hassan dio la vuelta al mundo con un escándalo que llamó la atención. Un video viral muestra un episodio particular en un hotel.

Según se conoció a través del medio Sky News Arabia, terminó desmayándose en sus vacaciones en la Costa Norte del país africano en medio de una pelea entre su actual esposa Howaida Al-Gharabawi , y Dan Adam, la segunda esposa, sumado a miembros de la familia de su expareja y otros protagonistas.

Entre la información se supo que mientras estaban juntos en la mesa, comenzaron a registrarse fuertes enfrentamientos verbales, con una discusión subida de tono, y que, con el correr de los minutos, se convirtió en una pelea donde habrían existido objetos arrojados y supuestos golpes.

El seleccionador de Egipto sufre un desmayo durante una pelea en público entre sus dos esposas



Hossam Hassan, quien recientemente dirigiese a los 'Faraones' en el #Mundial2026, ha decidido divorciarse de su primera esposa tras el escándalo mundial según reportes… pic.twitter.com/hnGzGOE6og — Ecuagol (@ECUAGOL) August 18, 2026

Ante esta situación compleja, tuvieron que intervenir personal privado de seguridad para calmar las aguas. En medio del enfrentamiento, el entrenador se desmayó por los nervios y tuvo que ser atendido en una clínica.

Si bien se conoció el escándalo a través de videos que aparecieron en las redes sociales, no se supo cuál es fue el motivo que lo originó. A su vez, todo quedó en el bar debido a que no se habrían presentado denuncias a la Justicia sobre el conflicto.

La continuidad del problema se dio con un enfrentamiento entre familiares y personas cercanas a las involucradas, que también se cruzaron en las redes sociales. En esa discusión estaba en juego las responsabilidades por el insólito problema que se desató e involucró a una de las figuras del Mundial 2026 como el entrenador egipcio.

La noche de furia que tuvo el DT ante Argentina

Egipto no puede entender aún como un resultado que parecía cerrado se le escapó de las manos en los últimos diez minutos de partido donde la Selección argentina apretó el acelerador a partir del descuento de Cuti Romero, con la aparición de Lionel Messi para sacar del barro a un combinado que caminaba directo a la eliminación. Ese giro abrupto en el desarrollo del juego y la rotura de ilusión, generó una furia intensa en la selección africana que saboreaba quedar en la historia.

El cambio en el resultado y un gol anulado por una falta que, según la percepción de los egipcios, estuvo mal sancionada, generó un estallido en el cuerpo técnico. Principalmente en su entrenador Hossam Hassan, quien se retiró del terreno de juego increpando a quienes se le cruzaban y con un fuerte cruce con los hinchas que estaban en la tribuna.

Cómo fue el cruce

El mismo técnico que después del final del encuentro declaró sin escrúpulos que "fue un partido amañado y todo el mundo lo vio", se fue del estadio custodiado por parte de su staff y con una caminata eufórica que denotaba furia. En el trayecto hasta el vestuario, se cruzó verbalmente y a través de señas con los hinchas, e incluso se peleó con un fotógrafo que lo retrataba en un estado de ira particular.

En ese preciso momento donde el DT dejaba en evidencia su enojo, pasó el entrenador Lionel Scaloni quien habría recibido gritos por parte de su par rival. Sin embargo, en un acto de caballerosidad que acostumbra a mostrar el argentino, no se inmutó y evitó un tenso cruce.

El DT egipcio se quería agarrar a piñas con un fotografo cuando terminó el partido kjjjjjj



Totalmente gagá el cogecabras pic.twitter.com/m3kYxUccTK — Mati Smith (@Trumperizar) July 7, 2026