Sin Paredes y con su último refuerzo, Boca juega en Paraguay: hora, formaciones y TV

El xeneize intentará cerrar la serie donde está 3-1 arriba y clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Boca enfrentará este martes a Deportiv o Recoleta en Paraguay por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana , con la novedad de la ausencia de Leandro Paredes . Rodolfo Arruabarrena mantiene casi definida la alineación titular, aunque todavía persiste un margen de incertidumbre en el sector ofensivo del mediocampo.

El conjunto argentino afrontará el compromiso con la ventaja obtenida en el choque de ida disputado en La Bombonera, donde se impuso por 3-1 con tantos de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores.

En la conformación del equipo, la portería estará a cargo del colombiano Álvaro Montero , mientras que el sector defensivo quedará integrado por Dylan Gorosito y Lautaro Blanco en las bandas, acompañados por Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa en la zaga central.

Más adelante, la contención en el eje medio recaerá en la dupla compuesta por Milton Delgado y Santiago Ascacíbar, ante la ausencia confirmada de Paredes por lesión muscular, quien además se encuentra en duda para el clásico ante Racing.

La principal incógnita del cuerpo técnico radica en el carril ofensivo. Si bien Sebastián Villa se perfilaba como la alternativa principal junto a Leonel Flores y Tomás Aranda, la inclusión de Tomás Belmonte o el juvenil Camilo Rey Domenech plantea dudas en el esquema inicial, abriendo la opción de modificar las características del mediocampo según las necesidades tácticas del partido.

Además, el rendimiento del colombiano, por el que Boca pagó casi ocho millones de dólares, no ha sido para nada bueno en el inicio del semestre.

En el ataque, el uruguayo Miguel Merentiel se desempeñará como el único referente de área.

De este modo, la probable formación de Boca contemplaría a: Montero; Gorosito, Di Lollo, Costa, Blanco; Delgado, Ascacíbar; Flores, Aranda, Villa (o Belmonte / Rey Domenech); Merentiel.

Enner Valencia, entre los convocados

El último refuerzo xeneize está citado y viaja por primera vez con el plantel. Usando el número 30 en la espalda, el ecuatoriano competirá por el puesto con Merentiel, que cortó su sequía goleadora en el empate frente a Platense.

"Gracias a Dios se ha dado una linda oportunidad. Me ilusiona mucho y espero hacer las cosas bien. Quiero decirle a los hinchas que voy a dar todo de mí para poder lograr campeonatos. Tengo una responsabilidad muy grande, espero poder estar a la altura", había dicho Valencia en sus primeras palabras como jugador de Boca.

La espera se terminó y el ecuatoriano, que llegó a Brandsen 805 ante la lesión de Adam Bareiro y la creencia del cuerpo técnico de que se necesitaba un nueve para reemplazarlo y para efectivizar las oportunidades generadas, probablemente haga su debut con la camiseta azul y oro.

La previa

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech o Sebastián Villa, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Recoleta FC: Nelson Ferreira; Marcelo Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Pedro Ríos; Juan Falcón, Juan Franco, Ronal Domínguez, Orlín Barreto; Aldo González y Paul Charpentier. DT: Jorge González.

Hora: 19.00.

TV: DSports.

Árbitro: Andrés Matonte (URU).

Estadio: Defensores del Chaco.