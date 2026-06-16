Cuáles son las tres cábalas que la Selección Argentina mantiene desde Qatar 2022

La Selección Argentina decidió imitar algunas cábalas (o costumbres como las llama el Dr. Carlos Bilardo) que sucedieron en Qatar para este Mundial 2026 . Con la consagración en aquella cita mundialista como el recuerdo más presente, el equipo de Lionel Scaloni busca repetir la historia.

Estas cuestiones no tapan, por supuesto, el trabajo y la dedicación que tanto los futbolistas y el propio Scaloni y su cuerpo técnico le dan a la Selección desde hace varios años. Los cuatro títulos de este ciclo totalmente exitoso seguramente no sea producto de replicar situaciones que algunas vez ocurrieron y terminaron con un final feliz, pero los jugadores argentinos son muy creyentes de esas prácticas que son muy comunes entre los futboleros.

En la Scaloneta hay tres costumbres claves que pasaron en Qatar y que ahora en Estados Unidos tienen su merecida remake: el sparring, el número de habitación del capitán y el orden de camisetas que utilizará el equipo durante los tres partidos de la fase de grupos. En Qatar, el sparring que tuvo la Selección fue Federico Gomes Gerth, arquero de Tigre por aquel entonces (hoy está en Unión) y hoy esa función la cumple otro portero del conjunto de Victoria: Máximo Leguizamón, con los mismos 18 años que tenía Gomes Gerth en 2022.

image

En segundo lugar aparece Lionel Messi como protagonista. Es que el 10 ocupó la habitación 201 hace cuatro años en Qatar, números que sumados daban como resultado tres y Argentina logró la tan ansiada tercera estrella. Ahora, en el Origin Hotel de Kansas que funciona como búnker de la Scaloneta, Leo está en el cuarto 202, que sumados dan cuatro.

La cabulera Selección Argentina de Scaloni

La otra cábala que buscan respetar desde la Selección Argentina es lo que fue el Mundial de Qatar es que el conjunto argentino debutó ante Arabia Saudita con la camiseta celeste y blanca tradicional, la cual repitió en el segundo partido ante México; mientras que para el tercer y último encuentro de la fase de grupos se calzó el modelo alternativo.

Ahora, el debut de este martes ante Argelia será con el look principal, el cual volverá a usar en Dallas contra Austria pero cerrará la primera fase ante Jordania con la suplente, con ese coqueto diseño de fondo azul condimentado con el típico fileteado porteño.

image

Nadie puede saber cómo terminará la historia en este Mundial que encuentra a la Scaloneta como defensora del título pero todo lo que sume, aparte del trabajo día a día y el esfuerzo que están a la vista, no es para desmerecer. Ya lo hecho por este grupo de trabajo hasta acá da cuenta de los años más exitosos que tuvo el fútbol de nuestro país a nivel Selección mayor. Y ahora buscan coronar con un bicampeonato mundial.