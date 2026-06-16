La emoción de Carolina Baldini por el debut de su hijo, Giuliano Simeone, en el Mundial.

La madre del futbolista ya se encuentra en Estados Unidos y dialogó con un móvil de TN.

A minutos del debut de la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026 , Carolina Baldini compartió su emoción por el debut mundialista de su hijo, Giuliano Simeone , y reveló cómo toda su familia vive este momento tan especial.

En diálogo con un móvil de TN, la modelo y empresaria contó que llegó en las últimas horas a Estados Unidos y destacó el fervor de los hinchas argentinos en cada competencia internacional. “Lo que pasa es que donde juega Argentina siempre hay un millón de argentinos por todos lados”, comentó con una sonrisa. Más allá de que siempre vive la cita mundialista con emoción, reconoció que esta vez la ansiedad es diferente por el gran desafío que significa para Giuliano. “Sí, tengo unos nervios... porque no es lo mismo ver un partido de la Selección cuando está tu hijo ahí”, expresó.

Además, consultada sobre si tiene alguna cábala o promesa para acompañar al equipo, fue contundente: “No, no tengo cábalas. Rezar”. Baldini también contó que pudo reencontrarse con Giuliano en las últimas horas: “Estaba supercontento. Tenía una carita de feliz porque fuimos todos a visitarlo. Llegamos ayer y hacía un montón que no lo veíamos, unos 15 días, así que estaba feliz”.

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Hacia el final de la charla, reveló cuál es el consejo que siempre le dan ella y Diego Simeone antes de salir a jugar. “Nosotros siempre le decimos que deje todo en la cancha. Gane o pierda, que se vaya feliz. Que deje todo”, aseguró. Y cerró con una definición que resume el vínculo incondicional que mantiene con su hijo: “Uno siempre los va a apoyar. Amor incondicional. Siempre”.

El extraño lugar donde Carolina Baldini se volvió a enamorar de un millonario

Dicen que aunque no lo busques, el amor te encuentra. Que si dos personas tienen que estar juntas, la vida se va a encargar de que en algún momento se crucen; y de esto podría dar fe Carolina Baldini. Según contó su amiga Yanina Latorre en LAM, la ex de Diego "Cholo" Simeone se enamoró en Noruega de un vecino de Nordelta al que no conocía.

"La Chola" está en un viaje de tres meses por Europa que empezó en Florencia, Italia, cuando asistió al casamiento de su hijo Giovanni Simeone, fruto de su matrimonio con el director técnico del Atlético de Madrid. Después encaró un periplo de once días que le propuso Karina Bernard, una amiga de la modelo quien está casada con un noruego que organiza este tipo de viajes.

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Antes de partir, la ex modelo reapareció en los medios tras haberse alejado de la exposición que generó hace más de una década su divorcio de Simeone, su paso por el Bailando por un sueño y su romance con el guardavidas Fabián Orlovsky, también conocido como He-man. En esa oportunidad, Baldini había dicho en LAM "¿A quién voy a conocer en Noruega?".

Sin embargo, según contó Yanina Latorre, el último hombre en sumarse al grupo de viajeros la deslumbró. Fue "amor a primera vista... Flechazo, están felices", dijo la panelista. Y relató que el nuevo amor de Baldini es un vecino de Nordelta que vive a 500 metros de su casa, es piloto de avión de una línea comercial, está separado y tiene dos hijos.