Yanina Zilli explotó contra el público tras la última eliminación en Gran Hermano

La participante no se pudo contener luego de conocer quién fue eliminado de GH por votación del público. La reacción de Zilli.

La casa de Gran Hermano tuvo un nuevo eliminado que fue despedido con cierta tristeza por parte de un grupo de jugadores que no soportaron la decisión del público para que el jugador deje la casa que abrió sus puertas a fines de febrero del corriente año.

Fue Franco Zunino quien por la votación de los seguidores del certamen terminaron sentenciando la salida del jugador que había iniciado un fuerte vínculo amoroso con la bailarina Nenu López . Mientras se despedía de todos lo jugadores sabiendo que su próximo paso era salir de la casa, el jugador consoló de manera especial a Yanina Zilli que se mostró conmovida por la decisión: “ No llores que me hacés poner mal”. Ante ese consuelo, Zilli esbozó: “No quiero que se vaya, no quiero. Mirá quién se va. ¿Zunino por qué te vas?”.

“Tanta gente de mierda, tanta gente de mierda que hay acá, de mierda que hay acá y se va Zunino. ¡¿Qué mierda ven afuera?!”, dijo y agregó con un fuerte mensaje para los simpatizantes: “¡¿Qué mierda ven afuera, Zunino?!”. Ante esto, Zunino respondió: “Tranquila, mi amor. Te amo. Te amo vieja y te voy a extrañar”.

“Te amo y te voy a extrañar mucho. Estoy orgullosa de vos. Te amo”, le gritó Yanina con la emoción a flor de piel cuando el participante se retiraba conmovido.

Las encuestas no fallaron: Zunino, el expulsado

Según los resultados compartidos en X e Instagram, Franco Zunino aparecía como el principal candidato a abandonar la casa lunes 15 de junio. En una de las consultas realizadas en la red social X, acumuló el 55,6% de los votos negativos entre más de seis mil usuarios, muy por encima de Leandro Nigro, que quedó segundo con el 42,7%.

La diferencia también se reflejó en Instagram, donde Zunino encabezó la encuesta con el 39% de las preferencias para salir del programa. Detrás quedaron Steffany “Campanita” Pereira con el 36% y Yisela “Yipio” Pintos con el 13%, mientras que el resto de los participantes registró porcentajes considerablemente menores.

La placa definitiva quedó conformada por Franco Zunino, Leandro Nigro, Campanita Pereira, Yipio Pintos, Alejandra Majluf y Luana Fernández. Todos ellos llegaron a esta instancia luego de una semana marcada por estrategias, decisiones del líder Sebastián Cola y una serie de salvaciones que modificaron el escenario inicial.

Una semana de muchas tensiones en Gran Hermano

El clima dentro de la casa también se volvió más tenso en los últimos días. Tras la conformación de la placa, se produjeron cruces entre algunos participantes, especialmente entre Zunino, Cinzia Francischiello y Solange Abraham, en medio de discusiones vinculadas a las nominaciones y a distintas jugadas estratégicas.