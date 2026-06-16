En la previa del partido de Argentina, La Coqueta destrozó el Himno Nacional y se hizo viral.

Nuevamente, una intervención pública de La Coqueta generó Indignación en redes sociales. Esta vez fue por un error de la influencer a la hora de cantar el Himno Nacional .

Durante una interpretación pública, la influencer sorprendió al entonar el Himno Nacional, en el marco del furor que hay por el Mundial 2026, lo que generó una catarata de críticas y comentarios en las redes sociales por parte de muchos internautas que se mostraron indignados ante la interpretación.

Muchos usuarios cuestionaron el cambio en la letra y se preguntaron si realmente conocía el Himno Argentino. El video se viralizó rápidamente y abrió un fuerte debate entre quienes lo tomaron con humor y quienes lo consideraron una falta de respeto a uno de los símbolos patrios.

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De esta manera, y tal como acostumbra, La Coqueta volvió a protagonizar una polémica en redes sociales, convirtiéndose una vez más en un blanco para las críticas por parte de los usuarios de las plataformas de debate y conversaciones de la ciber autopista.

Difunden el video de la agresión a La Coqueta

Luego de que la famosa influencer y personalidad de las redes sociales conocida como La Coqueta denunciara públicamente haber sido víctima de un ataque transfóbico durante el corso de Lomas de Zamora, en las últimas horas trascendió en internet un video con las imágenes del momento de la agresión.

En la grabación se ve el instante en que la influencer se defiende de un hombre que se le acerca de manera violenta, mientras que de fondo se escuchan gritos de otras personas que pedían que no le tiraran espuma. Sobre el episodio, La Coqueta había relatado en su Instagram: “Acabo de sufrir un ataque transfóbico en el corso. Yo estaba sacándome fotos con la gente, devolviéndoles el cariño, pero no puedo aguantar tanta falta de respeto”.

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En ese momento, la influencer también contó que ya había iniciado acciones legales, y se presentó junto a su nuevo abogado: Martín Leiro, el mismo que representa a Morena Rial. “Gracias por apoyarme en este caso. Pasé un ataque transfóbico y ya contaré todo”, sostuvo mientras exhibía la denuncia realizada. También circularon imágenes de su paso por la comisaría, difundidas por Pepe Ochoa, panelista de LAM.

Por otro lado, tras convertirse en una estrella musical, La Coqueta recibió muchas ofertas de trabajo y aprovechó para viajar por varios lugares. Semanas atrás estuvo en Chile, donde no dudó en pasar por una clínica para someterse a una transformación que la dejó irreconocible. La noticia salió a la luz a través de las redes sociales del centro médico, donde grabaron el antes y después y explicaron qué fue exactamente lo que le hicieron en el quirófano.

“Tras una evaluación facial completa y considerando sus objetivos estéticos, se realizaron los siguientes tratamientos: atenuación de ojeras, proyección de pómulos y corrección de labios”, detallaron. También hicieron una importante aclaración. “Se sugirió retirar el ácido hialurónico previamente aplicado en nariz, contorno mandibular y mentón. Sin embargo, la paciente decidió no acceder a este procedimiento, por lo tanto, estas últimas dos zonas no fueron tratadas”, comentaron.