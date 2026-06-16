Juega Argentina: la advertencia de los médicos para cuidar el corazón por la emoción durante el partido

La emoción de los argentinos genera respuestas que pueden ocasionar gran impacto en la salud. El alcohol y otros factores que aumentan el riesgo.

El Mundial 2026 vuelve a poner a prueba las emociones de millones de hinchas, con efectos que también pueden sentirse en el sistema cardiovascular.

Mientras millones de argentinos se preparan para seguir este martes por la noche, el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 , especialistas advierten que los partidos de alta tensión pueden provocar cambios reales en el sistema cardiovascular , especialmente en personas con antecedentes médicos.

La Fundación Cardiológica Argentina (FCA) recordó que los grandes eventos deportivos generan respuestas fisiológicas medibles. La frecuencia cardíaca aumenta, la presión arterial se eleva y el organismo libera hormonas vinculadas al estrés y la excitación emocional.

Según la entidad, disfrutar del fútbol no implica resignar cuidados. Por el contrario, conocer cómo reacciona el cuerpo frente a este tipo de emociones puede ayudar a vivir el torneo de una manera más saludable y segura.

Qué ocurre en el organismo cuando juega la Selección

La reacción del cuerpo suele comenzar mucho antes del pitazo inicial. Las conversaciones previas, los pronósticos, las discusiones futboleras y la expectativa por el resultado activan mecanismos biológicos asociados al estrés.

corazon La tensión, la expectativa y los momentos decisivos del Mundial 2026 generan respuestas físicas reales que especialistas recomiendan no subestimar.

Cuando empieza el partido, el organismo responde liberando sustancias como adrenalina y cortisol, hormonas que preparan al cuerpo para afrontar situaciones de alta intensidad emocional.

Diversas investigaciones demostraron que la frecuencia cardíaca de los hinchas aumenta durante los encuentros importantes y alcanza sus niveles más altos en momentos decisivos, como penales, jugadas de gol o definiciones cerradas.

Para la mayoría de las personas, estos cambios son transitorios y forman parte de la experiencia emocional del deporte.

Sin embargo, quienes padecen hipertensión, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca o antecedentes de infarto pueden enfrentar riesgos adicionales.

Los especialistas explican que el estrés agudo incrementa la demanda de oxígeno del corazón, acelera el pulso y modifica algunos mecanismos relacionados con la coagulación sanguínea.

Por ese motivo, los partidos de gran carga emocional pueden actuar como desencadenantes de eventos cardiovasculares en personas vulnerables.

El alcohol, los penales y otros factores que aumentan el riesgo

La Fundación Cardiológica Argentina también pone el foco sobre algunas costumbres frecuentes durante los partidos.

Una de ellas es el consumo excesivo de alcohol. Las bebidas alcohólicas pueden potenciar el aumento de la frecuencia cardíaca, favorecer arritmias, elevar la presión arterial y contribuir a la deshidratación.

ataque al corazon

La combinación entre tensión emocional, alcohol, comidas abundantes y falta de descanso puede representar una carga importante para el organismo.

Otro momento especialmente sensible son las definiciones por penales. La incertidumbre extrema que caracteriza estas situaciones genera una respuesta fisiológica particularmente intensa.

Diversos estudios internacionales registraron una mayor cantidad de eventos cardiovasculares durante partidos definidos en instancias dramáticas o eliminaciones de alto impacto emocional.

Cómo disfrutar el Mundial sin descuidar la salud

La Fundación Cardiológica Argentina insiste en que la pasión futbolera y el cuidado personal pueden convivir perfectamente.

Entre las recomendaciones principales aparecen mantener los tratamientos médicos, respetar la medicación indicada por profesionales, evitar excesos con el alcohol y sostener hábitos saludables durante el torneo.

La hidratación adquiere especial importancia debido a que el Mundial se desarrolla durante el verano del hemisferio norte, una época de altas temperaturas en muchas de las ciudades sede.

También se aconseja descansar adecuadamente, realizar actividad física de manera regular y mantener controlados factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes y el colesterol elevado.

La entidad destaca además la importancia de aprender reanimación cardiopulmonar (RCP) y conocer la ubicación de desfibriladores externos automáticos (DEA), herramientas que pueden resultar decisivas ante problemas del corazón.