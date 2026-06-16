Tres nuevas marcas de autos llegan a la Argentina: qué modelos traerán

El Grupo Antelo acelera su ofensiva en la Argentina y prepara la llegada de tres nuevas marcas de autos chinos para ampliar su portafolio. La compañía, que ya opera con Great Wall Motors, Changan, JMEV y Mitsubishi , sumará a su listado de marcas a Deepal, Soueast y Shacman , en una estrategia que combina nuevos SUV, modelos electrificados y vehículos comerciales pesados.

Con esta apuesta, el Grupo Antelo busca dar un salto de volumen. Según informó la compañía, el objetivo es cerrar el año con alrededor de 10.000 unidades vendidas , una cifra muy superior a la registrada en etapas anteriore

Para ello el grupo también prepara siete lanzamientos entre los modelos de las marcas que ya comercializa y de las que están por desembarcar. La idea es cubrir distintos usuarios, desde los que buscan SUV compactos hasta modelos familiares, híbridos enchufables, eléctricos e incluso camiones.

Las tres nuevas marcas que llegan a la Argentina

La primera gran novedad será Deepal, una marca perteneciente al universo de Changan que se caracteriza por desarrollar vehículos de “nuevas energías”. Se trata de una firma con perfil más tecnológico y aspiracional, desarrollada en colaboración con empresas como CATL y Huawei, dos nombres fuertes en baterías y soluciones digitales para la industria automotriz.

Deepal S05 Deepal S05. Deepal

El primer modelo previsto para el mercado argentino es el Deepal S05, un SUV compacto que ya fue mostrado como avant-premiere en Expoagro. Este vehículo se posicionará por encima del Changan CS55 Plus y buscará competir en una franja donde crecen los híbridos enchufables y los eléctricos. En otros mercados, la gama Deepal incluye variantes 100% eléctricas y de rango extendido, una tecnología en la que un motor naftero funciona como generador para alimentar la batería.

Deepal S05 Deepal S05. Deepal

La segunda marca será Soueast, que también apunta fuerte al universos de los SUV. Si bien falta confirmación oficial, es espera que su desembarco tenga como protagonistas a los Soueast S06 y S07, dos modelos que llegarán dentro del cupo de vehículos electrificados. El primero estaría previsto para el tercer trimestre de este año, mientras que el segundo aparecería hacia fin de 2026.

Soueast S06 Soueast S06. Soueast

El Soueast S06 se ubica como un SUV del segmento C, con diseño moderno y una propuesta que puede combinar motorizaciones nafteras e híbridas enchufables. El Soueast S07, en tanto, apunta a un público más familiar, con una configuración de hasta siete plazas en algunos mercados y una plataforma asociada al grupo Chery, otro de los grandes fabricantes chinos con presencia internacional.

Soueast S07 Soueast S07. Soueast

La tercera novedad será Shacman, una marca especializada en camiones, buses y vehículos comerciales. A diferencia de Deepal y Soueast, su foco estará en el transporte pesado y las soluciones para trabajo.

Soueast S07 Soueast S07. Soueast

Los lanzamientos del Grupo Antelo

En Great Wall Motors, la renovación del Haval H6 Pro híbrido es una de las novedades más importantes del portafolio de marcas del Grupo. Este SUV ya tuvo una buena performance comercial en el país y ahora suma una actualización para mantenerse competitivo dentro del segmento de los híbridos.

Haval H6 HEV (4).jpg El Haval H6 HEV es uno de los tres nuevos vehículos que importará a la Argentina el grupo de Manuel Antelo.

También está previsto el lanzamiento del ORA 5, un modelo de la familia eléctrica de GWM que tendrá formato SUV, mayor despeje y más distancia entre ejes que el ORA 3. Su llegada está prevista para el tercer trimestre del año y se sumará a la oferta de vehículos electrificados que viene creciendo fuerte.

Otro de los lanzamientos esperados es el Haval H7, un SUV de cinco plazas que se ubicará por encima del H6. Tendría dos configuraciones mecánicas: una híbrida 4x2, incluida dentro del cupo para vehículos electrificados, y otra naftera 4x4, que apuntará a quienes buscan mayores capacidades fuera del asfalto.

Hacia fin de año también podría sumarse otro SUV dentro de GWM, que complementaría la gama entre el Jolion y el H6. Aunque no fue anunciado oficialmente, todo indica que se trataría del Jolion Max, un modelo pensado para reforzar la presencia de la marca en uno de los segmentos más buscados del mercado argentino.

Por el lado de Changan, el grupo lanzará un sedán híbrido enchufable que competirá directamente contra modelos como el Chery Arrizo 8.

Con Deepal, Soueast y Shacman, el mapa de marcas locales suma nuevos jugadores a una lista que no para de crecer. Una señal más de que la competencia china ya no es una promesa.