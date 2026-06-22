Le propuso casamiento, estaba por dar el 'si' y le empataron a Uruguay: el video soñado que fue blooper

Un hincha charrúa buscaba un video histórico en la tribuna del estadio con la propuesta de casamiento y terminó protagonizando un blooper por el empate histórico de Cabo Verde.

Todo era felicidad para los hinchas de Uruguay que disfrutaban de una remontada importante ante Cabo Verde ( finalmente terminó 2-2 ), que venía de dar el batacazo contra la candidata España con un empate en cero que dio que hablar. Incluso algunos fanáticos presentes en el Hard Rock Stadium (Miami) aprovecharon los minutos de tranquilidad para hacer propuestas inesperadas.

Una pareja protagonizó un momento inolvidable en el estadio cuando buscaban tener un registro inolvidable de una propuesta más que especial. Con su hijo en brazos, un fanático le pidió casamiento a su pareja. Estaba por dar el 'si', pero cuando estaba por responder ocurrió un hecho insólito que convirtió el video en un blooper.

Es que en el mismo instante en el que le pidió la mano en la tribuna, dentro del campo de juego se vivió algo especial. De fondo se veía el campo de juego, donde la selección de la pequeña isla tenía una avance prometedor para buscar el empate luego de una jugada desafortunada de la defensa charrúa que tuvo un desentendimiento con el arquero.

En medio de la propuesta, Cabo Verde convirtió el 2-2 definitivo y generó que ese video sea un blooper. Lejos de enojarse, los protagonistas de la propuesta sonrieron tratando de buscar explicaciones sobre el desafortunado momento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2069040407514694111&partner=&hide_thread=false Esta pareja uruguaya se comprometió en medio del partido y LLEGÓ EL GOL DE CABO VERDE.



Increíble. pic.twitter.com/UawdrFYhQB — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 22, 2026

Las declaraciones de Bielsa sobre el empate

"Me parece que no hay duda de que Uruguay es un mejor equipo que Cabo Verde, pero eso hay que demostrarlo. Dejamos pasar ese momento porque el dominio de la posesión lo interrumpió el gol que recibimos. A partir de ahí y unos minutos de confusión al haber recibido el gol, siempre seguimos con una búsqueda insistente. Se crearon tres situaciones de gol como se podía haber recibido goles".

"Haber empatado dos partidos que eran ganables... Es más, creo que no hay dudas de que merecimos ganar el partido con Arabia y el partido de hoy, creo que aún con los goles que recibimos lo deberíamos haber ganado. Tenemos que jugar contra España con la necesidad y obligación de ganarle, es un desafío muy grande para todos nosotros. Para mí, que soy el responsable de que Uruguay no haya conseguido más puntos que dos sobre seis posibles, y para el equipo en general, de tener la alternativa de mejorar la imagen con un gran rival. De ninguna manera creo que nosotros no podamos enfrentar ese partido sin aspiraciones".

"Los errores, de organización sobre todo, que comete un equipo siempre son responsabilidad del conductor, o del entrenador. ¿Cómo se corrige? Las dos situaciones no merecen recetas mágicas, son situaciones que en el fútbol suceden pero no con frecuencia. Evidentemente pagamos un precio muy caro por esos, cuesta muchísimos conseguir un gol y recibir dos goles como recibimos ayuda a que un equipo, que desde mi punto de vista, tiene menos recursos que Uruguay, diga presente en el partido". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2068863997315629222&partner=&hide_thread=false "SOY EL RESPONSABLE DE QUE URUGUAY NO HAYA CONSEGUIDO MÁS PUNTOS QUE DOS SOBRE SEIS POSIBLES"



MARCELO BIELSA en conferencia tras el empate con CABO VERDE



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Lo argentinizaron: el insólito video de un influencer austríaco en el banderazo argentino previo al partido

Los hinchas argentinos se preparan para el duelo de la Selección argentina ante Austria que tendrá lugar este lunes desde las 14 (huso argentino), por el Mundial 2026. Fiel a su estilo, los hinchas que están en Dallas para vivir el segundo partido en el mundial 2026 le pusieron color a la previa con una importante banderazo realizado el día previo al encuentro.

Una situación particular se vivió en ese encuentro donde se cantó únicamente por el seleccionado nacional que es liderado por Lionel Messi. Es que en medio de un grupo gigante de hinchas que se acercaron al evento convocado, apareció un austríaco que fue llevado en andas durante varios minutos.

El particular video viral

Es que en medio de la convocatoria apareció un influencer austríaco de talla baja, conocido como Daniel Burghart, que fue llevado en andas por los hinchas e incluso disfrutó de la algarabía demostrada a pesar que horas después las selecciones van a enfrentarse. El mismo se mostró con la Copa del Mundo y disfrutó el momento.

Tal fue la alegría del influencer que se sacó la camiseta de Austria y se colocó la de Argentina.

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Probables formaciones de Argentina y Austria

Formación de la Selección Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Formación de Austria: Alexander Schlager; Konrad Laimer, Maximilian Lienhart, David Alaba, Phillip Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Michael Gregoritsch; Romano Schmid, Marcel Sabitzer; y Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.