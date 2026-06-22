Primera polémica: el penal a Lautaro Martínez que fue cobrado con el VAR
El delantero argentino quiso definir y fue interceptado por dos defensores de Austria.
En el amanecer del partido válido por la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026, Argentina llegó profundo y tuvo su primera gran chance a los 5 minutos. Lautaro Martínez recibió la asistencia adentro del área, quiso definir y fue derribado por dos defensores de Austria.
A instancias del VAR, el árbitro egipcio Amin Mohamed Omar cobró la pena máxima, tras observar la repetición.
Si bien uno de los jugadores europeos toca la pelota, también es evidente el contacto con el pie del delantero argentino. El juez tenía argumentos para sancionar el penal y así lo hizo.
Después, Lionel Messi se hizo cargo de la ejecución, pero cerró demasiado su remate con la zurda y el disparo se fue ancho.
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