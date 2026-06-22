Deportes La Mañana Lautaro Martínez Primera polémica: el penal a Lautaro Martínez que fue cobrado con el VAR

En el amanecer del partido válido por la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026, Argentina llegó profundo y tuvo su primera gran chance a los 5 minutos. Lautaro Martínez recibió la asistencia adentro del área, quiso definir y fue derribado por dos defensores de Austria.

A instancias del VAR, el árbitro egipcio Amin Mohamed Omar cobró la pena máxima, tras observar la repetición.

Si bien uno de los jugadores europeos toca la pelota, también es evidente el contacto con el pie del delantero argentino. El juez tenía argumentos para sancionar el penal y así lo hizo.