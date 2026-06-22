El mensaje del Kun Agüero a la familia Messi en la previa del partido Argentina-Austria

El exfutbolista aprovechó su momento al aire en la transmisión de ESPN para enviar un mensaje a los Messi en la previa al segundo partido de la albiceleste.

El mensaje de apoyo a la familia de Messi en la previa al segundo partido de Argentina en el Mundial 2026.

La Selección argentina busca este lunes una nueva victoria que le permita quedar cerca de clasificarse a los 16avos del Mundial 2026 frente a su par de Austria en la segunda fecha del Grupo J del certamen.

El encuentro, en el estadio Dallas Stadium, es controlado por el árbitro egipcio Amin Mohamad Omar, mientras que en el VAR estará el español Diego Sánchez.

Una de las transmisiones está a cargo de ESPN, en la que el exfutbolista Kun Agüero participa como comentarista, y aprovechó el momento para enviarle un mensaje a la mamá de Lionel Messi , Celia, como también recordó a su papá Jorge y Sol Messi, hermana .

Mienrtas se encontraba compartiendo un momento con Sebastián Vignolo, Marcelo Gallardo y Carlos Tevez, el íntimo amigo del Diez, señaló: "Pollo, quiero mandarle un saludo grande a Sol Messi, a Jorge, a Celia, que están todos allá (por la Argentina). Bueno, y a Rodrigo, a los chicos, a Matías. Nos estaban mirando, así que les mando un abrazo".

El Kun Agüero aprovechando el espacio en la previa al partido de Argentina para mandarle un saludo a Jorge, Celia, Sol y toda la familia Messi

"A la familia, ¿eh? A la familia Messi, una familia encantadora, un fenómeno Jorge, su mujer Celia, las hermanas, los hermanos de Leo. Por supuesto, también su mujer, pero está aquí en Estados Unidos", sumó Vignolo tras el saludo.

En el debut ante Argelia, Messi logró divisar al Kun a un costado del capo y se acercó a saludarlo. Cabe recordar la íntima relación que tienen, ya que la amistad de ellos se remota a las selecciones juveniles (fueron campeones del Mundial Sub 20 en 2005 y ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008).

mensaje aguero familia messi (1)

El enojo de Scaloni cuando le preguntaron por la situación de Lionel Messi

Scaloni protagonizó un momento de gran enojo durante la conferencia de prensa previa al partido frente a Austria cuando fue consultado por la falsa noticia que circuló en las últimas horas sobre Jorge, padre de Lionel Messi.

La pregunta sorprendió al DT, que respondió con evidente incomodidad y buscó rápidamente enfocarse en lo deportivo, en la antesala de un encuentro clave por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. "¿Había que arrancar con eso? Estamos bien, estamos bien para afrontar el partido de mañana", respondió el DT apenas escuchó la consulta.

El entrenador evitó profundizar sobre la situación, aunque dejó en claro que el plantel acompañó al astro rosarino durante toda la semana. “Creemos firmemente que el grupo saca adelante las situaciones tanto buenas como malas. Al lado de un amigo siempre es mejor vivir situaciones, compartirlas.

Scaloni

El escándalo que sacudió a la familia Messi tras una fake news de Luzu TV

Florencia Peña se convirtió en el enemigo público número 1 de la Argentina tras anunciar al aire la supuesta muerte de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi.

La conductora de uno de los programas de streaming de Luzu, lanzó esta información sin una confirmación oficial. "Era una fake... Pedimos disculpas", aclaró la conductora minutos después, pero para ese entonces ya la habían cancelado en redes. La producción de Luzu TV también se disculpó por el grave error en vivo, Flor dio un paso al costado y varios productores fueron despedidos.

La familia del futbolista señaló en un comunicado que que Jorge "atraviesa una situación de salud" y precisó cuál es su estado actual: "En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta".