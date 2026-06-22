Única polémica: el penal a Lautaro Martínez que fue cobrado con el VAR

El delantero argentino quiso definir y fue interceptado por dos defensores de Austria.

En el amanecer del partido válido por la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026 , Argentina llegó profundo y tuvo su primera gran chance a los 5 minutos. Lautaro Martínez recibió la asistencia adentro del área, quiso definir y fue derribado por dos defensores de Austria.

A instancias del VAR, el árbitro egipcio Amin Mohamed Omar cobró la pena máxima, tras observar la repetición.

Si bien uno de los jugadores europeos toca la pelota, también es evidente el contacto con el pie del delantero argentino. El juez tenía argumentos para sancionar el penal y así lo hizo.

Embed ¿Le cometieron penal a Lautaro Martínez?



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Después, Lionel Messi se hizo cargo de la ejecución, pero cerró demasiado su remate con la zurda y el disparo se fue ancho.

Después, el mejor de todos se sacaría la bronca anotando un doblete y llegando a cinco tantos en este torneo, que lo ponen con 18 en toda la historia, siendo el máximo anotador en Mundiales.

mundial 2026 argentina austria sergio dovio (16) Fotos: Sergio Dovio para LMN

Los penales para Argentina en Mundiales

Desde que Claudio Tapia es el presidente de AFA, la selección tuvo penales en los tres torneos grandes disputados: Rusia, Qatar y Estados Unidos-Canadá-México.

Desde Brasil 2014, sumando cuatro mundiales consecutivos, a Argentina no le dieron penales. Fue bajo la conducción de Julio Humberto Grondona.

Entre el penal que Messi falló contra Islandia en Rusia 2018 y el que convirtió Batistuta ante Inglaterra en Francia 98 pasaron 20 años.