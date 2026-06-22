Mundial 2026 EN VIVO | Con gol de Mbappe, Francia le gana a Irak y clasifica

La selección de Francia se mide este lunes ante Irak en un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026 , en el cual busca su segundo triunfo en el certamen que lo deje cerca de la clasificación a la próxima fase.

El encuentro se llevará a cabo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, con el arbitraje del canadiense Drew Fischer, debutante en el torneo, será transmitido por DSports y podrá seguirse también a través de DGO, Paramount+ y Flow (canal 109).

El conjunto dirigido por Didier Deschamps llega como amplio favorito después de un debut exitoso ante Senegal. Francia se impuso por 3 a 1 gracias a una notable reacción en el segundo tiempo y comparte la cima del grupo junto a Noruega, ambos con tres puntos.

Sin embargo, más allá del resultado positivo, el rendimiento dejó algunas dudas, especialmente durante una primera mitad en la que apenas logró un remate al arco, su registro más bajo en una Copa del Mundo desde 1966.

Irak, por su parte, afronta un desafío enorme. Los asiáticos comenzaron el certamen con una derrota por 4-1 ante Noruega, en un encuentro en el que lograron competir durante gran parte de la primera mitad y marcaron por intermedio de Aymen Hussein. El delantero anotó apenas el segundo gol de la historia de Irak en los Mundiales.