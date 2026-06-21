Andacollo, camino a ser un geoparque UNESCO: 31 egresados en patrimonio geológico y geoturismo

El intendente Manuel San Martín, uno de los diplomados, contó que el objetivo final es lograr el reconocimiento internacional del norte neuquino como geoparque.

El municipio de Andacollo concretó la entrega de diplomas a los 31 egresados de la diplomatura en Patrimonio Geológico y Geoturismo del Norte Neuquino , una iniciativa que llevó más de cuatro años de trabajo conjunto entre el municipio y la Universidad Nacional del Comahue.

El propio i ntendente Manuel San Martín, geólogo de profesión y uno de los 31 diplomados, dialogó este martes con el programa Línea Abierta de LU5 y repasó el camino recorrido.

Todo comenzó con un curso exploratorio de cuatro meses, dictado por un geólogo vinculado a la empresa IPS, con el que el municipio quiso medir el interés y el potencial de la región en materia de geoproductos y turismo geológico. El resultado superó las expectativas.

Andacollo Parque Geologico Los 31 egresados de Patrimonio Geológico en la UNCo.

“Vimos el entusiasmo que eso despertó y ahí fue cuando decidí ir a hablar con las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue”, relató San Martín.

Andacollo: qué es el patrimonio geológico y por qué importa

La gestión derivó en reuniones con la exrectora de la UNCo, Beatriz Santilde, y con la entonces decana del Centro Regional Universitario Zapala, Graciela Bianchini, también geóloga, lo que facilitó un diálogo técnico fluido desde el inicio.

A partir de allí comenzó un proceso formal de diseño curricular, elaboración del programa y aprobación ante el Consejo Superior Universitario, que llevó su tiempo, pero culminó hace poco más de un año con el inicio del dictado en la localidad.

El patrimonio geológico refiere al conjunto de sitios, formaciones y recursos del subsuelo y la superficie que tienen valor científico, educativo, estético o turístico por su singularidad o relevancia para entender la historia de la Tierra.

El norte neuquino reúne una concentración excepcional de este tipo de recursos: afloramientos de rocas de distintas eras, huellas de procesos volcánicos, sedimentarios y tectónicos que abarcan millones de años de historia geológica, y que en muchos casos tienen jerarquía internacional.

Andacollo

El geoturismo, la disciplina que esta diplomatura busca profesionalizar, toma ese patrimonio como atractivo central y lo pone en valor a través de recorridos guiados, geoproductos y experiencias interpretativas que permiten al visitante comprender el territorio desde su dimensión geológica. A diferencia del turismo convencional, el geoturismo exige guías con formación específica capaces de traducir la complejidad geológica en un relato accesible y enriquecedor.

La diplomatura dictada por la UNCo apunta exactamente a eso: dotar a los egresados de herramientas conceptuales y prácticas para conducir recorridos en cualquier punto del territorio, aunque el foco esté puesto en el norte provincial.

“Uno sale con las habilidades necesarias para poder hacer una guiada en cualquier lugar del territorio, fuera de él también”, aclaró San Martín.

Habilitación y pasos siguientes

Para ejercer oficialmente como guías, los egresados deberán completar además cursos de RCP y primeros auxilios, requisito exigido por la Secretaría de Turismo de la provincia, que es el organismo habilitante. Son trámites individuales que cada diplomado debe gestionar de manera personal, pero el grueso de la formación ya está acreditado.

San Martín destacó que la iniciativa surge en un contexto de crecimiento del turismo en la región, impulsado además por las inversiones provinciales en infraestructura vial y conectividad.

“Ese esfuerzo que está haciendo el gobierno provincial está acompañado en cada una de nuestras localidades por obras que apuntan a diversificar la matriz productiva”, señaló el intendente.

Andacollo humo (3)

En ese esquema, el turismo aparece como una actividad que ya venía desarrollándose, pero que hoy se encuentra en auge. Sin embargo, San Martín advirtió que para que ese crecimiento se traduzca en beneficios concretos para la población local es imprescindible la formación. “Para que ese proceso derrame realmente en nuestra población, es fundamental estar preparado, adquirir las herramientas, y si es con una institución de jerarquía como la Universidad del Comahue, mucho mejor”, subrayó.

El horizonte: un geoparque UNESCO

El objetivo de largo es lograr que el norte neuquino sea reconocido por la UNESCO como geoparque.

Esta distinción internacional, que la organización otorga a territorios con patrimonio geológico de relevancia mundial gestionado de manera sostenible, requiere cumplir requisitos estrictos, entre ellos la acreditación de sitios de interés geológico de jerarquía internacional y la existencia de una comunidad local preparada para gestionarlos y comunicarlos.