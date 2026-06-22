"Sin palabras": la emoción de los compañeros de Messi tras otra histórica actuación del 10

Argentina sumó su segundo triunfo en el Mundial 2026 al derrotar por 2 a 0 Austria con doblete de Lionel Messi . Tras fallar un penal, el capitán argentino se repuso contra histórica exhibición para llegar 5 tantos en la presente cita mundialista y a 18 goles para convertirse en el mayor goleador en la historia de los mundiales. Tras el juego, los protagonistas dejaron varias frases para destacar acerca del partido que se mandó el 10.

Uno de los primeros en tomar la palabra fue Julián Álvarez . El delantero del Real Madrid se deshizo en elogios para Messi, habló de como se siente en lo físico y del posible rival de Argentina en 16avos de final. "Es una locura, hace 20 años que viene siendo el mejor del mundo, de la historia, ya estamos acostumbrados a que haga esas cosas", dijo acerca del capitán argentino. Leandro Paredes también destacó la estelar actuación de Messi: "es increíble. Lo vemos jugar siempre, en cada entrenamiento, pero igual siempre busca la forma de sorprendernos".

Tras analizar el partido y recalcar que Argentina fue "justo ganador", Lisandro Martínez se mostró emocionado tras el triunfo nacional y el partido del capitán: "no tengo palabras. Solo siento que tenemos que disfrutarlo y agradecer que es nuestro. No hay que compararlo porque el está solo en la cima. Siento una emoción enorme de disfrutarlo día a día y que sea argentino. Hay que valorarlo a este".

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Por su parte, el propio Messi fue entrevistado en zona mixta, dónde habló del partido y de los goles que marcó. "Muy feliz la verdad que fue un triunfo muy importante, muy trabajado. Esto es el Mundial, todos partidos muy intensos, pero seguimos trabajando", comenzó diciendo. "Está espectacular como se dio. Tuve el penal para hacer uno mas. Quizás si hacía el penal no venían los otros dos. Como sea, estoy muy feliz por el resultado", cerró, en referencia a como se dio el encuentro y los goles que le dieron la victoria a la Argentina.

Las declaraciones de Messi tras recibir el premio al jugador del partido

Como es costumbre, tras recibir el premio a jugador del partido, Lionel Messi se sometió a las preguntas de los distintos periodistas. En primer lugar, fue consultado acerca de las sensaciones que le dejó el partido frente a Austria: "feliz, muy contento por el resultado. Sabíamos que iba a ser duro porque ellos iban a jugar con mucha intensidad. Nosotros sabíamos que no debíamos bajar el ritmo porque necesitábamos conseguir los seis puntos para tener una semana más tranquila".

"Estaba dentro de nuestros planes conseguir las dos victorias. Sabíamos que no iba a ser fácil, más por como se está dando el Mundial. Todos partidos muy difíciles, nadie regala nada. Nos costó hacer las posesiones largas que nosotros queremos. Se hacía muy difícil jugar, teníamos que jugar rápido, pero lo importante es que logramos la clasificación", agregó.

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"Todo este grupo lo vive de manera muy especial. Y siempre lo vivimos así. Así sea en un amistoso o en un entrenamiento disfrutamos de estar juntos. Espero seguir en esta dinámica, en esta sintonía, como la gente que está muy ilusionada. Tenemos que ir pasito a pasito, pero disfruto de estar acá y cada partido se vive especial", cerró Lionel, quién llegó a 5 goles en la presente Copa del Mundo con su doblete a Austria.