Desde Dallas: fotos exclusivas de otra función estelar de Messi

Como en cada cita mundialista, Sergio Dovio refleja a la selección argentina a través de imágenes icónicas.

La victoria de este lunes lo dejó a Argentina a un paso de quedarse con el primer lugar grupo J del Mundial 2026 , a falta de una fecha para terminar la fase inicial. El triunfo sobre Austria tuvo, una vez más, a Lionel Messi como gran protagonista, marcando los goles de la victoria.

En el AT&T Stadium ubicado en Arlington, Texas , más de 80 mil almas vieron como el capitán argentino se transformó en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

La tarde no había comenzado bien para el "10", porque a los 6 minutos tuvo un penal y lo falló. La ejecución de zurda fue muy cerrada y la pelota salió ancha.

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Pero una vez más, el líder de la selección sacó a relucir su calidad. Luego de una gran jugada colectiva, el rosarino definió bárbaro antes del final del primer tiempo. Un gol para la historia, porque lo transformó en el máximo anotador absoluto en Mundiales.

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En el complemento, el partido se mantuvo abierto, con Austria buscando lastimar a través de sus armas.

El trámite tuvo sus momentos complicados para Argentina, pero Dibu Martínez respondió bien cuando lo llamaron y el equipo, una vez más, dio la cara cuando tuvo que batallar.

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Con el tiempo cumplido, Lionel habilitó a Julián Álvarez, que no pudo en primera instancia con el arquero. En el rebote, Leandro Paredes se la dio otra vez a Messi y el astro la mandó a guardar para seguir escribiendo páginas en su historia de leyenda viva del deporte.

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