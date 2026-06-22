La emoción del periodista de TyC Sports con el que Messi festejó el segundo gol

Después de meter el 2-0 definitivo, el capitán argentino salió corriendo hacia donde estaba el cronista.

Lionel Messi regala momentos increíbles e icónicos constantemente. El capitán argentino no solamente hace historia a cada partido, sino que además se muestra generoso con diferentes actitudes. Así fue en el festejo del segundo gol contra Austria , por la segunda fecha del grupo J, en el Mundial 2026 .

El "10" salió gritando con todo el tanto que le puso el sello a la victoria y en su corrida se topó con Joaquín Bruno , periodista de TyC Sports.

Lionel festejó con el cronista que estaba detrás de los carteles de publicidad, en medio del estallido argentino en el imponente estadio de Dallas. La imagen quedó inmortalizada en las fotos que circularon rápidamente a través de las redes socials.

joaquín bruno messi

"Estoy temblando. Vino Leo a festejar el segundo acá, me vio gritándolo y me tiró. Le toqué las manos, no lo puedo creer", dijo Bruno tras finalizar el partido, visiblemente emocionado.

"Estoy medio ido, no lo puedo creer. Uno de los mejores días de mi vida periodística", agregó.

Qué dijo Leo tras otra actuación estelar

“Estoy muy feliz por el triunfo, es importantísimo creo que nos da tranquilidad para lo que viene”, aseguró el futbolista argentino en declaraciones a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas tras lo cual resaltó: “Fue duro y trabajado el partido. En este Mundial, todos los partidos son muy iguales y muy intensos”.

Además, Messi manifestó: “Estoy disfrutando de este momento y con ganas de celebrarlo junto a mis compañeros. Lo importante es la clasificación y siempre está en nuestros planes ganar los partidos”.

“Todo este grupo vive esto con mucha felicidad, cuando nos juntamos disfrutamos de estar juntos, de competir de entrenar del día a día y de ver a la gente ilusionada”, aseveró el capitán del elenco nacional.

Asimismo, añadió: “Disfruto de jugar y pasarla bien dentro de la cancha. Estaba con mucha bronca por el penal porque lo erré, pero, por suerte, pudimos revertir esa situación".

“Ya le dimos varias alegrías a la gente, pero intentaremos darle una más”, expresó luego y detalló: “Nadie regala nada, hoy por momentos nos costó hacer el juego que queremos fue muy trabado y difícil de jugar, pero era importante sumar de a 6 para tener una semana más tranquila”

El capitán de la Selección argentina, erró un penal a los 7 minutos del primer tiempo, pero a los 37, tras una buena habilitación, marcó el primer gol del encuentro y en el quinto minuto de descuento marcó el segundo tanto de la victoria con los que sumó 18 tantos en Copas del Mundo pasando a Miroslav Klose.