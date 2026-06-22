Messi, leyenda viviente: es el máximo goleador de la historia de los Mundiales

Con su tanto frente a Austria, el capitán argentino superó a Miroslav Klose en el lugar más alto del rubro.

Estaba cantado que lo iba a hacer, pero no por eso deja de ser una noticia extraordinaria. Lionel Messi sigue batiendo récords y con el primero de los dos goles que le convirtió a Austria, se transformó en el máximo anotador histórico de los Mundiales en soledad.

Hasta este lunes, compartía esa condición con Miroslav Klose, el alemán ya retirado, al que había alcanzado con los tres tantos anotados en el debut frente a Argelia.

Y lo hizo con el mismo tinte de película que tiene su carrera. Venía de fallar un penal, algo que le pasó varias veces, pero de lo que siempre se supo levantar.

Además, el gol frente a Austria llegó para rubricar una gran jugada colectiva y una asistencia de novela, sin tocar la pelota, de Thiago Almada. El volante ofensivo del Atlético de Madrid abrió las piernas y engañó a todos, para que Lionel anote de la misma forma que lo hizo tantas veces pero con esa efectividad que no tiene nadie.

Abrió la cara interna del pie izquierdo y agarró a contrapierna al arquero Alexander Schlager.

Embed ¡SIEMPRE VOS CAPITÁN!



A los 38' y tras una gran jugada, Messi puso el 1-0 ante Austria. pic.twitter.com/0IJbI2cBNv — TyC Sports (@TyCSports) June 22, 2026

A dos días de cumplir 39 años, el rosarino anotó por 17ma y 18va vez en el máximo torneo del fútbol internacional.

Messi dejó a Klose en 16 festejos, Ronaldo Nazário en 15, Gerd Müller en 14, Just Fontaine suma 13 y Pelé anotó 12.

El único que de los que tiene muchos goles y está en actividad es Kylian Mbappé con 14. Al francés le quedará todo este certamen y se estima que dos mundiales más.

El detalle

La primera anotación de Messi en un Mundial se dio en Alemania 2006, cuando convirtió un tanto en la goleada 6-0 a Serbia y Montenegro.

Sudáfrica 2010 fue un torneo esquivo para él y para la selección que dirigía Diego Armando Maradona. El zurdo no pudo marcar y tuvieron que pasar otros ocho años para que volviera a anotar en la competición. Fue en Brasil 2014, donde se destacó con cuatro tantos (todos ellos en la fase de grupos, frente a Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria por duplicado).

Messi pone el 2 a 0 de Argentina sobre Bosnia.

En Rusia 2018 el rosarino tuvo una floja actuación y solo pudo convertirle a Nigeria, en el último partido de la fase de grupos.

Cuando parecía que Messi iba a terminar muy lejos de entrar entre los máximos goleadores en Mundiales, llegó su impresionante actuación en Qatar 2022 para revertir la situación.

La "Pulga" hizo siete goles en aquella edición, dos en la fase de grupos y cinco en las instancias de eliminación directa, y fue clave para guiar a la Selección argentina hacia el tan ansiado título.

Finalmente, en este Mundial 2026 brilló con tres goles frente a Argelia, para llegar a los 16 y uno ante Austria para superar la línea de Klose.

Los goles de Messi en Mundiales

Alemania 2006:

Uno a Serbia y Montenegro

Brasil 2014:

Uno a Bosnia y Herzegovina

Uno a Irán

Dos a Nigeria

Rusia 2018:

Uno a Nigeria

Qatar 2022:

Uno a Arabia Saudita

Uno a México

Uno a Australia

Uno a Países Bajos

Uno a Croacia

Dos a Francia

USA 2026