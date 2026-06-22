Los memes de la victoria de la Selección Argentina ante Austria

Con Messi como protagonista absoluto, la Scaloneta venció por 2 a 0 a la selección europea.

Lionel Messi rompió el récord al mayor goleador de la historia de los mundiales.

Las redes sociales explotaron después de la victoria de la Selección Argentina por 2 a 0 frente a Austria en el Mundial 2026 . El gran protagonista fue, una vez más, Lionel Messi, quien marcó los dos goles del triunfo y se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo con 18 tantos, superando a Miroslav Klose.

Como suele ocurrir después de cada presentación de la Scaloneta, los usuarios inundaron X, Instagram y otras plataformas con memes. Muchas de las publicaciones apuntaron al nivel superlativo del capitán argentino , que logró la marca histórica apenas días antes de cumplir 39 años.

Entre los chistes más compartidos apareció la comparación de Messi con Martín Palermo. El motivo fue el penal que el rosarino falló en el primer tiempo antes de recuperarse con un doblete decisivo. La referencia al histórico delantero de Boca rápidamente se volvió tendencia entre los hinchas argentinos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GermanAnda/status/2069121097992204764?s=20&partner=&hide_thread=false Homenaje de Messi a Martín Palermo, Copa América 1999 pic.twitter.com/e6JymWxeoQ — Germán Anda (@GermanAnda) June 22, 2026

Palermo 1999

También hubo espacio para las bromas relacionadas con los récords de Messi. Muchos usuarios destacaron que el capitán argentino sigue batiendo marcas cuando parecía que ya no quedaban registros por romper, mientras otros ironizaron sobre cómo continúa siendo decisivo incluso cerca de los 39 años.

La actuación del rosarino generó además reacciones masivas entre los fanáticos en redes y foros deportivos, donde abundaron los mensajes de admiración por su vigencia y por el nuevo récord mundialista conseguido frente a Austria.

Con el triunfo, Argentina aseguró su clasificación a la siguiente ronda y quedó muy cerca de terminar como líder de su grupo, mientras que Messi volvió a acaparar la atención dentro y fuera de la cancha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2069152865076084796?s=20&partner=&hide_thread=false Scaloni a Olé: "Cuando se activa Messi, se activan todos"https://t.co/tt79XtJIi6 — Diario Olé (@DiarioOle) June 22, 2026

Los memes de la victoria de la Scaloneta ante Austria

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nosoypitti/status/2069135900068479029?s=20&partner=&hide_thread=false yo hace dos semanas: Como vas a hinchar por la selección? sos un nenazo



yo después del partido de messi: pic.twitter.com/OG8vO57giz — piti (@nosoypitti) June 22, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/verstbks/status/2069108003823890876?s=20&partner=&hide_thread=false messi erró un penal en fase de grupos, en el segundo partido con un rival que tiene una bandera roja y blanca COMO EN EL 2022 pic.twitter.com/XyhumD7s4h — lulu (@verstbks) June 22, 2026

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aradorebelde/status/2068855952124579986?s=20&partner=&hide_thread=false Pausa de hidratación. pic.twitter.com/LQmFXQOwTj — de boca como maradona (@aradorebelde) June 22, 2026