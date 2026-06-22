Los memes de la victoria de la Selección Argentina ante Austria
Con Messi como protagonista absoluto, la Scaloneta venció por 2 a 0 a la selección europea.
Las redes sociales explotaron después de la victoria de la Selección Argentina por 2 a 0 frente a Austria en el Mundial 2026. El gran protagonista fue, una vez más, Lionel Messi, quien marcó los dos goles del triunfo y se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo con 18 tantos, superando a Miroslav Klose.
Como suele ocurrir después de cada presentación de la Scaloneta, los usuarios inundaron X, Instagram y otras plataformas con memes. Muchas de las publicaciones apuntaron al nivel superlativo del capitán argentino, que logró la marca histórica apenas días antes de cumplir 39 años.
Entre los chistes más compartidos apareció la comparación de Messi con Martín Palermo. El motivo fue el penal que el rosarino falló en el primer tiempo antes de recuperarse con un doblete decisivo. La referencia al histórico delantero de Boca rápidamente se volvió tendencia entre los hinchas argentinos.
También hubo espacio para las bromas relacionadas con los récords de Messi. Muchos usuarios destacaron que el capitán argentino sigue batiendo marcas cuando parecía que ya no quedaban registros por romper, mientras otros ironizaron sobre cómo continúa siendo decisivo incluso cerca de los 39 años.
La actuación del rosarino generó además reacciones masivas entre los fanáticos en redes y foros deportivos, donde abundaron los mensajes de admiración por su vigencia y por el nuevo récord mundialista conseguido frente a Austria.
Con el triunfo, Argentina aseguró su clasificación a la siguiente ronda y quedó muy cerca de terminar como líder de su grupo, mientras que Messi volvió a acaparar la atención dentro y fuera de la cancha.
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