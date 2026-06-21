El día más corto del año: pronóstico de este domingo que nadie esperaba en Neuquén

Coincide el solsticio de invierno con el Día del Padre y fenómeno que se empieza a instalar de a poco y que no tiene marcha atrás en Neuquén y el Alto Valle.

Se viene el día más corto del año en luz solar, en las puertas del invierno durante este domingo en Neuquén . Y esta jornada de Día del Padre y de feriado largo llega con un frío sorprendente en la ciudad y los alrededores del Alto Valle, según el pronóstico del tiempo .

Neuquén capital vivirá este domingo 21 de junio una jornada de amplitud térmica, coincidiendo con el Día del Padre y con el solsticio de invierno, el día más corto del año en el hemisferio sur.

Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , señala que la mínima de la mañana fue de 5°C y la máxima de la tarde llegará a 12°C, para luego descender a 8°C durante la noche. Los datos de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) coinciden en la máxima diurna de 12°C, aunque proyectan que el frío se intensificará de madrugada hasta los -2°C.

Clima - Frio - Gente (3) Claudio Espinoza

Por la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con apenas un 0 a 10% de probabilidad de precipitación. El viento soplará del sudoeste con una intensidad de entre 32 y 41 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 59 km/h, según el SMN. La AIC, por su parte, ubica el viento diurno en 33 km/h con ráfagas de 43 km/h, también del sudoeste.

Pronóstico en Neuquén: los datos duros

Hacia la tarde, la nubosidad cederá parcialmente y el sol se asomará entre nubes, con la máxima de 12°C. El viento bajará su intensidad a entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que se mantienen altas, de 51 a 59 km/h según el SMN.

Durante la noche, el cielo volverá a estar parcialmente nublado según el SMN, mientras que la AIC anticipa un cielo mayormente despejado. Es en este tramo donde se espera el mayor descenso térmico: 8°C según el SMN, y hasta -2°C según la AIC. El viento se mantendrá del sudoeste, entre 23 y 30 km/h.

La presión atmosférica, de acuerdo a los datos de la AIC, irá en aumento a lo largo del día: comenzará en 1013 hPa durante el día y trepará a 1023 hPa por la noche, señal de la estabilización del tiempo. El índice UV para la jornada es de 0, por lo que no hay riesgo de exposición solar.

Un dato no menor es que: hoy, 21 de junio, es el solsticio de invierno en el hemisferio sur, lo que marca el día con menos horas de luz de todo el año. El sol se ocultará en Neuquén a las 18:17, dando paso a la noche más larga del calendario.

Cómo estará este lunes

De cara al lunes 22 de junio*, el SMN anticipa una mínima de 3°C, mientras que la AIC proyecta una máxima diurna de 11°C con cielo mayormente cubierto. El viento continuará soplando del sudoeste, en valores de entre 25 y 32 km/h con ráfagas de 32 km/h, marcando la continuidad de un panorama fresco y ventoso para el inicio de la semana en la capital neuquina.