Regularización dominial: Entregan 100 escrituras a familias de la ciudad de Neuquén

El acto fue presidido por el gobernador Rolando Figueroa. La ministra Tanya Bertoldi se refirió a las líneas crediticias que lanzó la provincia.

Como parte de las acciones de regularización dominial, el Gobierno provincial entregó 100 escrituras a familias de diversos sectores de la ciudad capital. El gobernador Rolando Figueroa manifestó que la entrega de escrituras “es el reconocimiento a quienes se han esforzado por pagar su vivienda”. Y agregó que “en la provincia, en toda su historia, el Estado construyó más de 60.000 casas, de las cuales 45.000 se han pagado en parte y cerca de 10.000 han cumplido con todas las obligaciones”.

La cancelación de cuotas “abre la posibilidad para que otra familia pueda tener la posibilidad que ustedes han tenido durante años porque el sistema necesita retroalimentarse”, comentó el mandatario. También graficó el gran crecimiento que experimenta la provincia “y eso nos impone necesidades de bienes y servicios públicos que tienen que ser de igual calidad a mayor número de gente”.

El panorama requiere “una buena administración: eliminamos los gastos superfluos, las cosas que no corresponden, y somos sólidos a la hora de otorgar seguridad jurídica para atraer inversiones que van a generar desarrollo y trabajo”, indicó Figueroa.

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La entrega de escrituras a las familias que han cumplido con el compromiso de pagar sus viviendas, es un acto que nos llega de alegría, porque es parte de esta nueva etapa por la que transita la Provincia. Hoy, con el intendente @MarianoGaidoOK,… pic.twitter.com/BGQL6Ckoul — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) June 19, 2026

Por su parte, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, enfatizó que “hay decisiones públicas que tienen efecto inmediato, como una ruta cuando comienza a ejecutarse; sin embargo, las escrituras son muy importantes y, aunque no es algo que se ve, hay familias que llevan tres décadas esperando este momento de justicia y seguridad jurídica”.

Programas crediticios

La ministra convocó a “pensar que este no es el final de una etapa, sino que los invitamos a ver los programas crediticios que ofrece la Provincia para ver cómo ampliar la casa, construir el quincho o hacer realidad el sueño de mejorar la vivienda”.

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El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, celebró “este día que en la vida de muchas familias representa un antes y un después y felicito al equipo del Gobierno provincial porque el Estado debe ser eficiente para tener un desarrollo planificado para que los recursos lleguen a los vecinos”.

Del acto también participaron el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio; el presidente del IPVU-ADUS, Pablo Dietrich, y la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura, Zulma Reina, entre otros funcionarios y autoridades locales.

Beneficiarios

Los títulos de propiedad entregados corresponden a beneficiarios de diferentes programas de vivienda y abarcan diversas situaciones contractuales, incluyendo modalidades de venta libre y cancelación de hipotecas. En esta oportunidad, la regularización dominial benefició a vecinos de los sectores de 192 viviendas, 144 viviendas de AMUC, 157 viviendas, 82 viviendas, 103 viviendas, 54 viviendas, 99 viviendas, 27 viviendas, La Sirena 60 viviendas, Mutual Policial 53 viviendas, Gregorio Álvarez, TCI, Hibepa, Smata, Centro, Gran Neuquén, San Lorenzo, Sapere, Parque Industrial, Maronese, Mudon, Valentina Sur, 14 de Septiembre, Bouquet Roldan, Ruca Che, Villa Ceferino, Melipal y Barrio Belén.

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Durante el encuentro, las autoridades provinciales destacaron la importancia estratégica del Fondo Neuquino para la Vivienda y el funcionamiento del círculo virtuoso que promueve la política de recupero habitacional. Bajo este esquema solidario, el cumplimiento oportuno de las cuotas por parte de los adjudicatarios permite retroalimentar los fondos de la provincia, logrando de esta manera el financiamiento necesario para proyectar y construir nuevas soluciones habitacionales e infraestructura destinada a más familias de la provincia que se encuentran a la espera de su techo propio.