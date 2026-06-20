El Sindicato de Petroleros Privados mostró su apoyo al proyecto de GNL por la creación de empleo genuino

La iniciativa será tratada en la Legislatura Provincial la próxima semana. El gremio apunta que su desarrollo es una “oportunidad histórica”.

El Sindicato de Petróleos Privados consideró al proyecto de ley de GNL una "oportunidad histórica".

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa respaldó el proyecto de ley impulsado para promover el desarrollo del Gas Natural Licuado ( GNL ). La iniciativa será tratada en la Legislatura Provincial la semana que viene y tiene como objetivo una estrategia de expansión comercial de la actividad en hidrocarburos en toda la región.

El gremio petrolero considera al proyecto de ley como una decisión estratégica que constituye una “oportunidad histórica” para ampliar la producción, abrir nuevos mercados, generar empleo de calidad y consolidar el crecimiento de Vaca Muerta como motor del desarrollo energético argentino.

Los habitantes de la provincia de Neuquén y fundamentalmente los trabajadores petroleros fueron testigos de la transformación productiva que atravesó la Cuenca Neuquina durante los últimos años. En ese sentido, el sindicato indicó que gracias a esas decisiones políticas conformaron el presente productivo de la provincia.

El secretario general del Sindicato, Marcelo Rucci expresó: “Gracias a ese esfuerzo, hoy contamos con una industria capaz de competir a nivel mundial y con recursos que pueden convertirse en una herramienta decisiva para el crecimiento económico y social de nuestra provincia y del país”.

Legislatura GNL2 El proyecto de ley será tratado en la Legislatura Provincial la semana que viene.

En ese contexto, el sindicato considera que el proyecto de GNL representa un paso necesario para garantizar nuevas inversiones, sostener la actividad a largo plazo y multiplicar los puestos laborales para las generaciones futuras.

La responsabilidad de crear oportunidades de trabajo

“Nosotros lo vemos bien, porque es ahora o nunca. Será el salto que se necesita para prácticamente duplicar la producción actual, abrir nuevos mercados y generar los recursos necesarios para contribuir al desarrollo de todos los neuquinos como lo venimos haciendo los trabajadores petroleros desde siempre” indicó Rucci.

Harbour Energy se sumo al proyecto de GNL de PAE y Golar en Argentina Harbour Energy se sumo al proyecto de GNL de PAE y Golar en Argentina.

En ese sentido, el gremio consideró la responsabilidad con la que se deben llevar adelante los cambios en la matriz energética mundial. Por eso, el sindicato consideró que Argentina debe aprovechar esta oportunidad que ofrece el gas natural como energía de transición para generar puestos de trabajo, inversiones y desarrollo a largo plazo.

“Ante el avance de las energías limpias, sacar y comercializar el gas ahora, es darle una oportunidad de trabajo a la gente, en lugar de quede en el subsuelo sin haberlo explotado”, sostuvo Rucci.

Legislatura GNL

En la misma línea, el Sindicato de Petrolero Privado reafirmó su compromiso con todas aquellas iniciativas que promuevan más empleo, mayor capacidad de producción y más desarrollo para las comunidades. Afirmó que el crecimiento de la industria se debe traducir en oportunidades concretas para los trabajadores y sus familias, con el fortalecimiento del arraigo, la capacitación y el progreso de toda la comunidad.

“Si avanza la energía limpia, no nos podemos quedar con el gas en el subsuelo”, concluyó el dirigente.