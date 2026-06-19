Se trata de una ampliación de 654 millones de pesos de cara a la temporada alta. La terminal sumará más de mil metros cuadrados y locales comerciales sin parar los vuelos.

Otra inyección millonaria en Chapelco: arrancó la obra complementaria para transformar el aeropuerto

El gobierno neuquino confirmó que inició esta semana una obra complementaria en el Aeropuerto Aviador Carlos Campos de San Martín de los Andes destinada a reforzar sectores estructurales del edificio original de la terminal aérea.

Los trabajos demandarán una inversión de 654,6 millones de pesos y tendrán un plazo estimado de ejecución de 40 días, sin afectar la operatividad de los vuelos ni el normal funcionamiento del aeropuerto.

Los trabajos forman parte de la planificación integral de mejoras del aeropuerto y se ejecutan luego de la inauguración de la primera etapa de remodelación y ampliación de la terminal, realizada recientemente.

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Por cuestiones de planificación, operación aeroportuaria y comodidad para los pasajeros, se resolvió priorizar la finalización y puesta en funcionamiento, dejando programada para una segunda etapa otra intervención.

La obra permitirá garantizar mayores condiciones de seguridad, continuidad operativa y confort para quienes utilizan diariamente la terminal de San Martín de los Andes.

Inversiones

La ampliación inaugurada semanas atrás en el aeropuerto Aviador Carlos Campos representó una de las inversiones más importantes en infraestructura aeroportuaria de la región.

Las tareas ejecutadas permitieron incorporar más de mil metros cuadrados cubiertos y prácticamente duplicar la superficie operativa destinada a pasajeros, fortaleciendo la conectividad aérea de toda la Región de los Lagos del Sur.

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La nueva terminal cuenta con un hall de partidas ampliado con capacidad para 108 asientos, nueve puestos de carga para dispositivos electrónicos, ocho nuevos locales comerciales, sanitarios renovados, entre otras mejoras. Además, se construyeron nuevas oficinas operativas y administrativas, se incorporó calefacción por losa radiante, puertas automáticas y una reorganización integral de los espacios de circulación.

Reinauguración

Fue el pasado 6 de junio que se reinauguró la nueva etapa de la obra de ampliación y remodelación del Aeropuerto Aviador Carlos Campos, más conocido como Chapelco, una de las principales puertas de ingreso a la Cordillera.

La actividad marcó una inversión considerada estratégica para potenciar la conectividad aérea y acompañar el crecimiento turístico de San Martín de los Andes y de toda la Región de los Lagos del Sur.

La obra sumará más de 1.000 metros cuadrados cubiertos, permitiendo prácticamente duplicar la capacidad operativa de la terminal aérea antes del inicio pleno de la temporada invernal 2026.

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Desde el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales destacaron que la ampliación responde a una decisión impulsada por el gobernador Rolando Figueroa para fortalecer la conectividad regional y posicionar a Neuquén entre los destinos turísticos más competitivos del país.

Uno de los aspectos más valorados del proyecto fue que los trabajos se realizaron sin afectar el funcionamiento habitual del aeropuerto. Durante toda la ejecución de la obra no hubo cancelaciones ni interrupciones de vuelos, gracias a una planificación que concentró las tareas más complejas durante horarios nocturnos y bajo estrictos protocolos de seguridad.

Actualmente se avanza sobre una etapa técnica vinculada a la integración de la estructura existente con la nueva ampliación, incluyendo refacciones específicas, sectorización y demoliciones parciales.

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Cómo será la nueva terminal aérea de Chapelco

Entre las principales mejoras previstas se encuentra un nuevo hall de partidas con una capacidad muy superior a la actual. El sector contará con 108 asientos, frente a los aproximadamente 30 disponibles hasta ahora.

Además, se incorporarán:

Nueve puestos de carga para dispositivos electrónicos.

Ocho nuevos locales comerciales.

Un sector VIP de 78 metros cuadrados.

Sanitarios completamente renovados.

Nuevas áreas administrativas y operativas.

Puertas automáticas.

Sistema de calefacción por losa radiante.

Pisos de marmeta granítica.

Mejor circulación interna para pasajeros y trabajadores.

También ya fueron finalizados los nuevos espacios comerciales y la oficina de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, mientras continúan las tareas de terminación en sectores interiores.

La ampliación mantendrá la identidad arquitectónica original del edificio y sumará una nueva puerta de egreso similar al acceso principal.