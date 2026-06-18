Neuquén tiene un centro veterinario para la Policía: atenderán perros, caballos y habrá equinoterapia

El espacio contará con tres veterinarios y el predio tiene 12 caballos adultos, dos crías y 14 perros de trabajo. El llamativo espacio destinado a la equinoterapia.

La apertura del espacio permitirá realizar intervenciones más complejas, que antes debían realizarse de forma externa.

Este miércoles se llevó adelante la inauguración de la nueva oficina veterinaria de la Policía del Neuquén , se trata de un centro de salud animal destinada a brindar atención veterinaria y garantizar el bienestar de los canes y equinos que forman parte de las fuerzas policiales. El Gobernador, Rolando Figueroa encabezó el acto inaugural con la entrega de equipamiento, insumos médicos y elementos de trabajo destinados a los animales de la Policía del Neuquén.

El objetivo principal es fortalecer los controles veterinarios y centralizar la atención de los animales pertenecientes a la División Montada y Canes , ya que previamente debían realizar los procedimientos en centros externos. Actualmente los sectores cuentan con 12 caballos adultos, dos crías y 14 perros de trabajo.

La incorporación del equipamiento, insumos médicos y elementos de trabajo permitirá consolidar la nueva Oficina Veterinaria de la División, para brindar atención integral con un equipo compuesto por tres médicos veterinarios policiales y 25 efectivos para desarrollar tareas operativas y de apoyo. El plantel también brindará cobertura veterinaria a los canes de la División Bomberos, sección Explosivos y el Departamento Antinarcóticos.

La inauguración del centro significa un logro destacable para la institución, ya que permitirá realizar procedimientos que debían efectuarse en centros externos, como castraciones, suturas y tratamientos específicos. La posibilidad de brindar atención en un área propia de las fuerzas optimizará los tiempos de respuesta y reducirá los costos operativos.

animales El predio tiene 12 caballos adultos, dos crías y 14 perros de trabajo.

En el acto de apertura del espacio, participaron el Ministro de Seguridad, Matías Nicolini, el jefe de Policía, Carlos Tomás Díaz Pérez, el subjefe de Policía, Walter Alberto San Martín, integrantes del Consejo Asesor Superior y autoridades provinciales y municipales.

El nuevo espacio fue equipado

Durante la jornada inaugural, se realizó la entrega de analgésicos, antiparasitarios, antibióticos, material descartable, equipamiento para consultorio veterinario, instrumental quirúrgico y una jaula de transporte compartimentada para el traslado seguro de animales. También se sumaron 12 mantas de doble capa destinadas a los caballos de la unidad.

“Es una tarea muy buena la que realizan los profesionales veterinarios, son tres veterinarios de la policía y algunos de ellos tienen más de 20 de servicio en la institución. Cuando nos plantearon las necesidades para mejorar el servicio para mejorar la atención de los animales, pudimos realizar la inversión y hoy estamos en la inauguración” explicó Nicolini.

veterinaria poli El Gobernador Rolando Figueroa encabezó el acto de inauguración.

El jefe de la Policía del Neuquén, Carlos Tomás Díaz Pérez, destacó la inauguración de la oficina y remarcó la necesidad de garantizar las condiciones de salud de los animales pertenecientes a las distintas áreas policiales.

“Esto es fruto del esfuerzo y del compromiso de esta Policía en profesionalizarse, en darle ese espacio digno para desempeñar las tareas asignadas a cada miembro del personal de nuestra institución. Antes se atendía a la intemperie o bajo las chapas, por eso es un orgullo enorme ver estos cambios” indicó Díaz Pérez.

caballe La apertura del espacio creará un espacio para la equino terapia.

La innovadora propuesta de equinoterapia para los agentes

Un componente llamativo del nuevo espacio será el área para la equino terapia. Se trata de una terapia asistida con caballos que se utiliza como complemento de tratamientos médicos, psicológicos, educativos y de rehabilitación. El contacto con los caballos sirve para la estimulación de capacidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales de las personas.

En ese sentido, el jefe de la Policía del Neuquén destacó el trabajo del equipo interdisciplinario y la capacitación que recibieron los agentes de la Policía Federal para el inicio de estos tratamientos.

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“Somos la única policía provincial en implementarlo. Esto va a favorecer mucho a la familia policial y a nuestros compañeros, porque es una alternativa más de terapia y hay mucha gente que lo necesita” agregó Pérez Díaz.

Por su parte, el veterinario de las fuerzas policiales, Fabián Pérez, destacó la apertura del espacio y remarcó que era un anhelo de muchos años de la División Montada y Canes de contar con su propio consultorio veterinario, el nuevo establecimiento permitirá desarrollar prácticas médicas más complejas.

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“Estoy hablando de intervenciones quirúrgicas, cuidados postoperatorios, cuidados intensivos en internación con fluidoterapia, diagnóstico de enfermedades. A partir de hoy, vamos a poder realizar todo eso en este lugar” concluyó Pérez.