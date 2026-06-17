Un allanamiento en una vivienda terminó con una mujer demorada y el secuestro de más de 3 millones de pesos

Ocurrió este miércoles en el marco de una causa por robo. Además, secuestraron un automóvil y un teléfono de alta gama.

Las tareas se iniciaron a partir de una denuncia por robo.

Un allanamiento realizado este miércoles por la Policía de la provincia de Neuquén permitió secuestrar más de tres millones de pesos en efectivo , un vehículo y diversos elementos en una causa por robo investigada en la Justicia provincial.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría Segunda junto a efectivos de las Oficinas de Investigaciones Zona Sur Este y Zona Sur Oeste.

De acuerdo a la información brindada por la policía, las diligencias ocurrieron en una vivienda de Neuquén capital, ubicada en la intersección de las calles Anaya y 12 de Septiembre, en el barrio Bouquet Roldán.

La medida judicial fue autorizada tras una investigación iniciada luego de la denuncia realizada por el propietario de una camioneta Toyota Hilux, quien reportó el robo de pertenencias que se encontraban en el interior del vehículo.

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Cómo inició la investigación

El hecho que originó la investigación fue denunciado durante la madrugada del martes 16 de junio. A raíz de esto, los investigadores comenzaron una serie de tareas para reconstruir lo ocurrido e identificar a los presuntos autores.

Con la colaboración de la División Monitoreo Urbano, los efectivos lograron establecer la modalidad utilizada para cometer el robo, identificar a los sospechosos y determinar cuál habría sido el vehículo empleado durante el hecho.

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía de Robos y Hurtos, a cargo de la fiscal Soledad Rangone, solicitó las órdenes judiciales que derivaron en el allanamiento realizado este miércoles.

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¿Cuáles fueron los elementos secuestrados?

Durante las diligencias, los efectivos incautaron prendas de vestir que presuntamente habrían sido utilizadas durante el robo investigado, además de 50 mil pesos en efectivo, una cartera de cuero con distintos elementos en su interior y un automóvil Ford Focus.

Asimismo, una mujer de 28 años fue demorada en el marco de la causa, mientras que una adolescente de 16 años quedó bajo resguardo de personal especializado de la Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia.

Posteriormente, y tras las requisas autorizadas por la Justicia, los investigadores hallaron una suma mucho mayor de dinero dentro de la cartera secuestrada.

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Una millonaria suma escondida

Cuando todo parecía terminar, los oficiales revisaron el interior de la cartera y encontraron tres millones de pesos en efectivo distribuidos en distintas denominaciones.

Además, durante la requisa del Ford Focus secuestrado, se incautó un teléfono celular iPhone y otros elementos considerados de interés para el avance de la investigación.