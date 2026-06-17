Un expolicía condenado por abusar de una nena dejó una grabación antes de suicidarse en la cárcel

Antes de conocer su condena, el detenido le sacó el arma reglamentaria a un oficial e hizo un video en el que se declaró inocente. Su caso se remonta 20 años atrás.

El detenido días atrás había sido declarado culpable por un grave caso de abuso sexual.

En las últimas horas se conoció que un expolicía que había sido declarado el mes pasado culpable por el abuso a una menor, se suicidó en la celda donde estaba preso . Pero minutos antes de concretar su cometido, decidió grabar un video.

Juan Martín Rebollo, tenía 52 años y estaba detenido en la Alcaldía de Concordia , donde esperaba que se definiera la condena que debía cumplir por esta gravísima acusación. El hecho por el que fue declarado culpable habría ocurrido en 2006, mientras se desempeñaba como policía en Entre Ríos .

Todo terminó en una tragedia cuando el día lunes, Rebollo pidió ir al baño y en un descuido del celador, que se habría excedido en la confianza con su excolega, se metió en una oficina y se apoderó del arma de un oficial.

Luego regresó al sector de calabozos, donde grabó un video con un celular antes de quitarse la vida de un disparo en la cabeza. En la filmación, de aproximadamente un minuto y medio de duración, el exuniformado aseguró que tomaba la decisión por voluntad propia y desligó de cualquier responsabilidad al agente que le robó el arma.

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Los guardias intentaron persuadirlo para que desistiera, pero minutos después se escuchó la detonación del arma de fuego.

"En un momento pidió ir al baño. Cuando vuelve, en un descuido, ingresa a una oficina y sustrae el arma reglamentaria de un oficial que estaba allí. Después entra a su celda y traba la puerta", detalló el jefe departamental de Policía, José María Rosatelli, en diálogo con Diario Junio.

Qué dijo el expolicía en su video previo al suicidio

En la grabación de poco más de un minuto, volvió a declararse inocente y aseguró: "Fui denunciado por una causa por violación, soy inocente, no tengo salida. Forcé sacarle el arma a un oficial de comisaría de acá de la alcaldía, no es responsabilidad de él, es mi responsabilidad, mi decisión", expresó en el video, que grabó con un celular.

En otro tramo, reafirmó: "No tengo salida, no hay salida, fui mal juzgado, cualquiera puede caer por una crota, una denuncia".

Y concluyó: "Metí preso a la mitad de la familia, eso lo reconozco, acá y en todos lados, no aguanto más, fue una mochila muy pesada, lo lamento mucho".

Un expolicía condenado por abusar de una nena grabó un descargo antes de matarse

El caso de abuso sexual por el que fue condenado el expolicía

Según informó el Poder Judicial de Entre Ríos, Rebollo había sido declarado culpable el 29 de mayo pasado por un jurado popular por el delito de "abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por ser cometido por personal de la fuerza policial en ocasión de sus funciones y por el uso de arma".

La víctima fue una menor de edad, cuya edad no se informó. La jueza técnica y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Clara Mondragón Pafundi, tenía previsto a dar a conocer el veredicto el martes 23 de junio.

El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Martín Nuñez, había pedido durante el debate una pena de 16 años de prisión efectiva con accesorias y costas. En tanto,el defensor oficial Alejandro Giorgio había solicitado la nulidad de todo lo actuado y la inmediata libertad del ex policía.

Por último, en forma subsidiaria, Giorgio reclamó que la pena a dictarse rondara el mínimo de la escala penal, no mas allá de los dos o tres años por encima del mínimo que establece la norma.

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Por tratarse la denuncia de un delito contra la integridad sexual, el juicio -que se llevó a cabo en la sede de la sección Concordia del Colegio de la Abogacía-, se realizó a puertas cerradas.

Además, la jueza Mondragón Pafundi hizo lugar al pedido de la acusación y dispuso la prisión preventiva de Rebollo en la Alcaldía de Concordia, donde ocurrió el fatal desenlace.