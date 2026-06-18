Ante Rolando Figueroa, la comarca petrolera respaldó el proyecto de ley de GNL

Los intendentes de Cutral Co y Plaza Huincul destacaron el régimen que se está debatiendo en la Legislatura y que permitirá exportar al mundo el gas de Vaca Muerta.

El gobernador Rolando Figueroa señaló este jueves que el proyecto de ley de GNL puede transformarse en una gran oportunidad de desarrollo económico para Cutral Co y Plaza Huincul , que ya cuentan con una importante tradición en materia de hidrocarburos.

Figueroa compartió un acto de entrega de escrituras con los intendentes de Plaza Huincul, Claudio Larraza y de Cutral Co, Ramón Rioseco . Ambos jefes comunales expresaron su fuerte apoyo al proyecto que permitirá exportar al mundo el gas de Vaca Muerta y destacaron la importancia que tendrá para las dos ciudades, la provincia del Neuquén y el país.

El proyecto de GNL se está debatiendo en la Legislatura provincial, donde tuvo despacho de comisiones. Se está trabajando para que la producción se dé de acá a tres años, con el horizonte puesto en 2030.

El gobernador dijo que el proyecto GNL permitirá “generar mucha actividad económica en una nueva etapa de la provincia del Neuquén, donde nuevamente la Comarca puede tomar relevancia”.

El rol de la comarca

“En barco a distintos lugares del mundo, vamos a comenzar a exportar el gas”, dijo y aseveró que la Comarca “juega un papel fundamental” en el proyecto. “Nos tenemos que preparar para ser competitivos”, indicó y destacó la necesidad de la formación “para que seamos los mejores, lleguemos con conocimiento y podamos optimizar los costos necesarios para poder colocar nuestra producción”.

“Si no llegamos con un precio competitivo, no vamos a poder vender nuestro gas al mundo”, recalcó y afirmó que el objetivo es que Plaza Huincul y Cutral Co se transformen “en un hub logístico de desarrollo nuevo de la mano del GNL”.

Figueroa Rioseco1

“Hay que adecuarse para poder ser exitosos”, señaló Figueroa y consideró que “claramente la regla de competitividad es la que manda, porque ya no es abastecer como antes el mercado interno, sino que es abastecer al mercado externo”. “En la Argentina somos tomadores de precios, con lo cual la competitividad es muy importante”, recalcó.

Rioseco: “Es una segunda oportunidad histórica”

El intendente de Cutral Co remarcó que el proyecto de GNL representa para la comarca “una segunda oportunidad histórica”, dentro de “una nueva etapa de la inserción en el mundo de Argentina con el gas y el petróleo, donde vamos a contribuir a la balanza comercial de la Argentina y al desarrollo de todo Neuquén”.

“Particularmente en el tema del GNL, hoy ponerse en el mercado mundial es jugar en primera”, señaló el jefe comunal y aseguró que “eso nos da la oportunidad de repensar una nueva comarca para el futuro, para las nuevas generaciones, el empleo, la pequeña y mediana empresa, la empresa petrolera y todo el desarrollo que necesitamos”.

Vaca Muerta explica el 91% del petróleo y el 82% del gas de Neuquén. Vaca Muerta explica el 91% del petróleo y el 82% del gas de Neuquén.

Indicó que “las tres áreas que se han incluido particularmente para el GNL están a escasos kilómetros de la comarca, y eso significa un nuevo capítulo que hay que escribir en Vaca Muerta”. “Los que están trabajando en el petróleo saben que el mundo cambió, que hay que competir, insertarse con los nuevos valores y ser eficientes”, sostuvo Rioseco.

Además, consideró que las nuevas generaciones “tienen que prepararse para los próximos años, para que ellos sean la mano de obra activa en el desarrollo del GNL en la comarca petrolera”. “Si hacemos las cosas bien, vamos a funcionar muy bien”, añadió.

“Siempre hay que tener en cuenta que se está aprobando una ley, que va a ser beneficiosa para Neuquén globalmente, porque también tiene regalías. Y hay que discutir el futuro, de alguna manera, con un nuevo escenario”, puntualizó Rioseco.

Defender Vaca Muerta

“Hay que estar todos juntos como neuquinos para defender Vaca Muerta”, afirmó el intendente de Cutral Co y aseguró que “la mejor manera de defenderla es hacer buenos acuerdos y que nuestras empresas y trabajadores tengan la posibilidad de ser parte del desarrollo futuro de este nuevo mundo que viene del petróleo y el gas en Neuquén”.

“El escenario que teníamos antes del GNL y la exportación de petróleo que hoy estamos llevando a cabo, era el escenario del mercado interno, de un barril criollo y un precio sostén, donde había una lógica solamente de la economía local”, expresó.

Por último, indicó que “cuando nos ponemos a competir en el mundo con Vaca Muerta, con el gas que tenemos tanta disponibilidad, realmente el escenario es otro. A ese nuevo mundo que viene hay que adaptarse, tanto los que están trabajando como los futuros trabajadores, que son los que están estudiando”.

Larraza y su apoyo

El intendente de Huincil expresó que “la Comarca renace decididamente con esta nueva oportunidad”. Además, celebró “el gran acuerdo alcanzado días atrás entre YPF y la Provincia, y también el primer paso dado por los legisladores”.

“Debemos seguir trabajando y preparándonos para cuando llegue este enorme desarrollo, formando y capacitando a nuestra gente. Tenemos la mirada puesta en ese horizonte”, sostuvo Larraza.

Figueroa Rioseco

Dijo que el desarrollo de la localidad “está ligado en gran parte a Vaca Muerta”, por la ubicación geográfica, la posibilidad de acceso por rutas, la experiencia de muchos vecinos y porque Plaza Huincul cuenta con empresas de servicios que trabajan en el convencional y el no convencional.

“Vemos el desarrollo del GNL como una gran oportunidad”, enfatizó y aseguró que “tenemos que estar muy preparados para aprovechar esta posibilidad”. “Creemos en el desarrollo, pero sobre todo en las oportunidades para los huinculenses”, finalizó.

Escrituras

Por otra parte, en Cutral Co Figueroa hizo entrega de escrituras y regularización de títulos de propiedad, que benefició en este caso a 21 familias de esa localidad y de Plaza Huincul.

Desde el Gobierno se indicó que el acto administrativo y la gestión territorial forman parte de los lineamientos del programa provincial Neuquén Habita, una política pública que contempla la ejecución en dos años de un plan integral de más de 20.000 soluciones habitacionales en todo el territorio neuquino. La entrega se desarrolló a través de la secretaría de Vivienda y Hábitat y el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), dependientes del ministerio de Infraestructura.

Las familias beneficiadas pertenecen a diversos planes habitacionales históricos de la comarca, tales como el Consorcio 500 Departamentos Alborada, Aeroparque, Barrio Padre José María Brentana, 76 Mudon y Barrio Daniel Sáez en Cutral Co; así como los planes de 104 Viviendas Barrio Suyai, 262 Viviendas Fonavi, 16 Viviendas y 158 Casas del Barrio Centenario en Plaza Huincul, entre otros sectores.