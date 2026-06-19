Casino Magic Neuquén se renovó de punta a punta: salas modernas, eSports y hotel sustentable

El complejo relanzó sus espacios en la ciudad y en San Martín de los Andes con tecnología, gastronomía y un nuevo club de beneficios. Todos los detalles del millonario cambio de imagen.

Casino Magic presenta oficialmente la renovación integral de sus espacios, una transformación que marca una nueva etapa en la experiencia de entretenimiento de la ciudad y la región. Con una propuesta completamente renovada, el complejo reabre sus ambientes con una estética moderna, mayor confort, nuevos sectores y una puesta en escena pensada para que cada visita sea una experiencia memorable.

La remodelación alcanzó todos los espacios principales del casino: techos, paredes, alfombras, iluminación, máquinas, mesas de juego, paños, áreas gastronómicas, espacios de descanso, sector de fumadores, Poker Room, salón de espectáculos y nuevas áreas de entretenimiento. Cada detalle fue intervenido con una mirada integral, combinando diseño, tecnología, comodidad y calidez para elevar el estándar de atención y entretenimiento.

El resultado es un casino renovado de punta a punta: más moderno, más cómodo y con una ambientación visual de alto impacto. La nueva estética incorpora cielorrasos con diseño lumínico, alfombras renovadas, sectores de circulación más amplios, nuevas terminaciones, equipamiento actualizado y una identidad visual que acompaña la evolución del complejo.

“Esta renovación representa mucho más que una mejora edilicia. Es una nueva forma de recibir a nuestros clientes, de pensar el entretenimiento y de ofrecer una experiencia completa, desde el primer ingreso hasta el último momento de la visita”, destacó Eduardo Nantón, gerente general de Casino Magic.

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Una experiencia integral: juego, gastronomía, espectáculos y hospitalidad

La nueva etapa de Casino Magic no se limita a la sala de juegos. La transformación también alcanza a su propuesta gastronómica, con restaurantes renovados, espacios más cálidos y una ambientación pensada para disfrutar tanto de una cena especial como de una salida completa entre amigos, en pareja o en grupo.

Los sectores de mesas de juego fueron actualizados con nuevos paños, una estética más elegante y una disposición que mejora la experiencia de quienes eligen los juegos tradicionales. También se renovó el Poker Room, consolidándolo como un espacio diferencial para los amantes del póker y los torneos.

El salón de espectáculos, uno de los puntos centrales de la propuesta de entretenimiento, también forma parte de esta renovación. Con mejoras en ambientación, confort y puesta en escena, el espacio se prepara para seguir recibiendo shows, eventos y propuestas culturales que complementan la experiencia del casino.

Nuevo sector de eSports: entretenimiento para nuevas generaciones

Como parte de esta renovación, Casino Magic incorporó además un nuevo sector de ESports, pensado especialmente para acercar a públicos jóvenes a una propuesta de entretenimiento moderna, tecnológica y social.

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El espacio está diseñado para quienes disfrutan de los videojuegos, la competencia digital y las experiencias interactivas, sumando una alternativa diferente dentro del complejo. Con estaciones de juego, equipamiento preparado para la práctica gamer y una ambientación alineada con el universo digital, el nuevo sector amplía la propuesta de Casino Magic hacia nuevas formas de encuentro y diversión.

La incorporación de eSports representa una evolución natural en la oferta de entretenimiento del complejo, integrando el mundo del gaming a una experiencia más amplia, donde conviven casino, gastronomía, espectáculos, tecnología y espacios sociales.

Nuevo diseño, más tecnología y mejores espacios

La remodelación incluyó una actualización general del parque de máquinas, con nuevas incorporaciones y una redistribución de sectores para mejorar la circulación, la comodidad y la conexión visual de los espacios.

La iluminación cumple un rol central en esta nueva imagen. Los techos intervenidos con líneas lumínicas, los ambientes más envolventes y los detalles de diseño generan una atmósfera moderna, dinámica y sofisticada, alineada con las tendencias actuales de entretenimiento.

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Además, se renovaron áreas clave como el espacio para fumadores, sectores de descanso, accesos, paredes, revestimientos y alfombras, logrando una experiencia más homogénea, confortable y visualmente impactante.

San Martín de los Andes también vive una nueva etapa

Como parte de esta mirada integral de renovación, Casino Magic San Martín de los Andes también fue intervenido con una importante puesta en valor de sus espacios.

La renovación incluyó mejoras en la propuesta gastronómica, actualización del menú, incorporación de nuevas pantallas, renovación de techos, barras y sectores de atención, además de una ambientación más moderna y funcional para acompañar la experiencia de los visitantes.

El objetivo fue potenciar el carácter propio del casino en San Martín de los Andes, respetando su entorno turístico y su escala, pero elevando la calidad de sus servicios y espacios. La nueva propuesta combina entretenimiento, gastronomía y confort en un ambiente renovado, pensado tanto para residentes como para quienes visitan la ciudad durante todo el año.

Esta puesta en valor forma parte de una visión regional de Casino Magic: seguir invirtiendo en sus salas, mejorar la experiencia de los clientes y consolidar espacios de entretenimiento cada vez más completos en la Patagonia.

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Un complejo que también crece con compromiso sustentable

La renovación de Casino Magic se complementa con otro logro destacado para el complejo: su hotel 5 estrellas alcanzó la Certificación Oro de Hoteles Más Verdes, un reconocimiento que distingue a los establecimientos comprometidos con la gestión sustentable, la e ciencia en el uso de recursos y la mejora continua de sus prácticas ambientales.

Este logro refuerza una visión de crecimiento que no solo apunta a mejorar la experiencia de los visitantes, sino también a hacerlo de manera responsable, incorporando criterios de sustentabilidad en la operación diaria, el servicio hotelero y la gestión integral del complejo.

De esta manera, Casino Magic consolida una propuesta que combina entretenimiento, gastronomía, hotelería, espectáculos, tecnología y sustentabilidad, elevando el estándar de calidad en la región y rea rmando su compromiso con una experiencia cada vez más completa, moderna y consciente.

Un nuevo estándar para el entretenimiento regional

Con esta renovación integral, y con la reciente obtención de la Certificación Oro de Hoteles Más Verdes para su hotel 5 estrellas, Casino Magic reafirma su compromiso con la innovación, la calidad de servicio, la sustentabilidad y el desarrollo de propuestas de entretenimiento de primer nivel en Neuquén y la Patagonia.

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La inversión realizada fortalece el posicionamiento del complejo como uno de los principales espacios de entretenimiento de la región, con una oferta que integra casino, gastronomía, hotelería, eventos, espectáculos, eSports y experiencias para distintos públicos.

“Queremos que cada persona que nos visite sienta que está entrando a un lugar distinto, renovado, cuidado y pensado para disfrutar. Esta obra es parte de una visión de crecimiento que busca seguir elevando la calidad de nuestra propuesta”, señalaron desde la empresa.

La nueva imagen ya puede disfrutarse en Casino Magic, e invita a la comunidad a recorrer sus espacios, vivir la experiencia y descubrir una propuesta renovada que combina emoción, confort, tecnología, gastronomía, hotelería, videojuegos y entretenimiento responsable.

La renovación se enmarca dentro de una mirada más amplia de responsabilidad social empresarial, orientada a generar valor no solo para sus visitantes, sino también para la comunidad.

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En ese camino, la compañía impulsa distintas acciones vinculadas a la inclusión, la cultura y la experiencia de sus clientes. Entre ellas, se destaca la incorporación laboral de personas con discapacidad, promoviendo espacios de trabajo más diversos, accesibles e integradores.

Además, Casino Magic cuenta con su Paseo del Arte, un espacio destinado a visibilizar y acompañar a artistas de la región, brindando un lugar de exposición para sus obras y fortaleciendo el vínculo entre el entretenimiento, la cultura y la identidad local.

Como parte de esta misma visión, la empresa se prepara para lanzar Magic Plus, su nuevo Club de Beneficios, pensado para que los clientes vivan una experiencia distinta en cada visita. El programa ofrecerá beneficios, propuestas exclusivas y nuevas formas de vinculación, reforzando el compromiso de Casino Magic con la calidad de atención, la fidelización y la construcción de experiencias únicas.