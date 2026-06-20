Masiva Promesa a la Bandera en Neuquén: más de 700 estudiantes en el Ruca Che y un video emotivo

Con la presencia Rolando Figueroa, alumnos de 32 escuelas de la provincia participaron del acto central. También realizaron su juramento integrantes de la Policía del Neuquén.

Con un multitudinario acto que reúne a estudiantes de distintas regiones de la provincia, Neuquén celebra este 20 de junio el Día de la Bandera en el estadio Ruca Che de la capital provincial. La ceremonia fue encabezada por el gobernador Rolando Figueroa y cuenta con la participación de autoridades provinciales, educativas y de seguridad.

La actividad convoca a 727 estudiantes de cuarto grado provenientes de 32 escuelas primarias de parajes, comisiones de fomento y localidades de todo el territorio neuquino, quienes realizan la tradicional promesa de lealtad a la bandera argentina en una ceremonia que busca reforzar los valores de identidad, pertenencia y compromiso ciudadano.

Además, en el mismo acto prestan juramento a la bandera integrantes de la Policía del Neuquén: 87 cadetes de primer año, 151 aspirantes a agentes de seguridad y 28 aspirantes a agentes penitenciarios.

Dia de la Bandera 2026 - Ruca Che - Promesa

Un acto federal con representación de toda la provincia

Por segundo año consecutivo, el gobierno provincial organizó una promesa masiva a la bandera que reúne a estudiantes de distintas regiones neuquinas en un único escenario.

Participaron alumnos y alumnas de escuelas de Rincón de los Sauces, Cutral Co, Las Lajas, Chos Malal, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, San Patricio del Chañar, además de parajes y pequeñas comunidades rurales como Los Chihuidos, Trompul, El Alamito, Tricao Malal, Pichaihue, Octavio Pico, Lago Hermoso, Sauzal Bonito, Varvarco, Los Guañacos, Trahuncura y Huarenchenque, entre otros.

Dia de la bandera Ruca Che Neuquen Promesa (2)

Los contingentes llegaron acompañados por directivos, docentes y abanderados de cada establecimiento educativo, en una jornada que busca poner en valor el carácter federal de la provincia y fortalecer los vínculos entre las distintas comunidades neuquinas.

Educación, identidad y compromiso

Desde el gobierno provincial destacaron que esta nueva edición de la promesa masiva busca unir las raíces de la neuquinidad con los valores representados por la bandera nacional.

La ceremonia pone en el centro a niños y niñas de toda la provincia, quienes asumen públicamente su compromiso con uno de los principales símbolos patrios. Como parte de la actividad, los estudiantes reciben una remera con los colores de la bandera argentina, una distinción que también fue entregada previamente a los alumnos de cuarto grado de escuelas neuquinas que realizaron actos similares en sus respectivas localidades.

La ceremonia se desarrolló durante este mediodía en el estadio Ruca Che con la participación de la ministra de Educación, Soledad Martínez; el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; integrantes del gabinete provincial, autoridades municipales y representantes de distintas instituciones.