El presidente de la comisión del barrio Esfuerzo estaba con su familia cuando el explosivo impactó en el techo. Las sospechas que tiene el vecino.

"Fue una llamarada impresionante": tiraron una bomba molotov contra la casa de un vecinalista

Roberto Peralta , presidente de la comisión vecinal del barrio Esfuerzo , denunció que durante la noche de este jueves una bomba molotov fue arrojada contra su casa en un episodio que, según relató, provocó una explosión y un principio de incendio en el patio de su casa.

El hecho habría ocurrido alrededor de las 20. De acuerdo con el relato del vecinalista, él y su familia se encontraban dentro de la vivienda cuando escucharon un fuerte impacto sobre el techo.

"Estábamos adentro de casa y de repente sentimos un golpe arriba del techo y una explosión. Se prendió fuego todo el patio por lo que chorreó", aseguró en diálogo con LU5 . Sin embargo, indicó que no requirió la presencia de bomberos.

El hecho se produjo en calle 4 de barrio Toma Esfuerzo, en el oeste neuquino. El hecho se produjo en calle 4 de barrio Toma Esfuerzo, en el oeste neuquino. Maria Isabel Sanchez

"Gracias a Dios pudimos apagarlo porque tengo una manguera a presión arriba que uso para cargar la pelopincho de mi nieto", dijo Peralta y agregó que las llamas se expandieron rápidamente debido a la presencia de combustible. "Fue una llamarada impresionante. Todos gritaban y trataban de apagar".

El dirigente barrial afirmó que la situación generó momentos de tensión dentro de su familia. "Mi nieto tuvo un ataque de pánico. Recién a las dos de la mañana pudimos calmarlo para que se durmiera", señaló.

Tras el episodio, realizó una denuncia en la Comisaría 18 y pidió que se investigue lo ocurrido. También indicó que un vecino cuenta con cámaras de seguridad que podrían aportar información para esclarecer las circunstancias del hecho pero que en ese momento estaban desactivadas.

Un conflicto vecinal de fondo

Peralta vinculó el episodio con un clima de conflictividad que, según denunció, se viene registrando en el sector recientemente. Aseguró que existen reclamos históricos por la falta de servicios en algunas zonas del barrio, especialmente en sectores de Las Flores y en los sectores 10 y 11, donde persisten problemas relacionados con el acceso a la electricidad y al gas.

En ese contexto, cuestionó la actuación de un vecino al que identificó como una persona que impulsa cuestionamientos contra la conducción de la comisión vecinal que se mantiene desde hace 18 años con una única interrupción.

"Hay cosas que se han reclamado y no se han cumplido. Nosotros somos los primeros que recibimos el cachetazo porque no tenemos respuestas para darle a la gente", expresó.

Reclamo por mayor presencia policial

El dirigente también reiteró un reclamo que viene planteando desde hace años: la creación de un destacamento policial para la zona.

Según explicó, la distancia con la Comisaría 18 dificulta la respuesta ante emergencias en barrios como Esfuerzo, Las Florcitas, Las Flores, Los Hornitos, Almafuerte I, Almafuerte II y Cuenca XVI y el sector de Crouzzeles.

"Hace más de un año hablamos con el ministro de seguridad y Luis Sánchez para que construyeran un destacamento policial. Nos dijeron que sí, pero después no obtuvimos respuestas", afirmó.

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Mientras espera que avance la investigación para determinar qué ocurrió durante la noche del jueves, Peralta aseguró que siente "dolor, bronca e impotencia" por lo sucedido y pidió mayores medidas de seguridad para los vecinos del sector.