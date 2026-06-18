¿Habrá feriado puente este viernes 19 de junio por el Día de la Bandera? La decisión del Gobierno

Por estas horas la incógnita está en la posibilidad de confirmarse un nuevo finde XL por el feriado del 20 de junio.

Se acerca el Día de la Bandera, una de las fechas patrias más importantes del calendario argentino.

Tras el feriado XL de la semana pasado debido al traslado del feriado del 17 de junio al lunes 15 por la muerte del general Martín Miguel de Güemes, por estas horas la incógnita está en la posibilidad de confirmarse un nuevo feriado puente por el Día de la Bandera. ¿Qué decisión tomó el Gobierno?.

Se acerca el Día de la Bandera , una de las fechas patrias más importantes del calendario argentino, que recuerda el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Este año, el feriado nacional que se conmemora cada 20 de junio, caerá sábado . Ante este panorama, surge la duda sobre si el feriado se trasladará o si habrá un día puente que de lugar a un fin de semana largo.

¿Habrá feriado puente el viernes 19 de junio?

Según está establecido en el calendario oficial, el Día de la Bandera es un feriado nacional inamovible, por lo que no puede trasladarse a una fecha anterior ni posterior.

Aunque el Gobierno puede establecer hasta tres días no laborables con fines turísticos, este año se tomó la decisión de que no habrá fin de semana largo y no habrá feriado puente.

feriado almanaque

Por lo que ya se confirmó que el viernes 19 de junio será una jornada laboral habitual.

¿Qué se celebra el 20 de junio?

La celebración del Día de la Bandera se realiza en la fecha del Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano, fallecido el 20 de junio de 1820.

Manuel Belgrano fue un político, abogado, escritor y militar de destacada actuación en los albores de la independencia argentina. Su rol fue crucial en la Revolución de Mayo.

Más allá de su trayectoria militar, Belgrano propuso la creación de una bandera para distinguir a los soldados criollos de las tropas realistas, ya que ambos bandos utilizaban enseñas rojas. El Triunvirato de Buenos Aires autorizó a Belgrano a crear un nuevo emblema.

La primera vez que se enarboló el primer ejemplar de la bandera nacional, bordada por Catalina Echeverría, fue el 27 de febrero de 1812 en la ciudad de Rosario. Belgrano izó la bandera durante la inauguración de dos baterías de artillería a orillas del Río Paraná, con el objetivo de defender el territorio de posibles ataques.

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Belgrano se inspiró en la escarapela celeste y blanca, que ya había sido utilizada durante la Revolución de Mayo. El prócer consideraba que estos colores representaban la identidad de los revolucionarios y su aspiración a la libertad.

¿Cuándo será el próximo finde XL?

El Gobierno Nacional confirmó que el próximo fin de semana largo será en el mes de julio con motivo del Día de la Independencia, que se conmemora el 9 de julio, que este año cae jueves.

En esta ocasión, si se confirmó que el viernes 10 de julio como día no laborable con fines turísticos, por lo que quienes no deban trabajar esa jornada podrán disfrutar de un descanso extendido de cuatro días, desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio.

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