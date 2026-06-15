Se viene el feriado del 20 de junio: ¿Habrá otro fin de semana largo?

En el cierre del finde XL, ya hay respuesta a la duda de muchos argentinos y el Gobierno ya confirmó que pasará con el próximo feriado.
Ya finalizando un nuevo fin de semana largo debido al traslado del feriado del 17 de junio, en conmemoración por la muerte del general Martín Miguel de Güemes, la atención está puesta en el próximo feriado nacional del calendario argentino: el Día de la Bandera. ¿Se viene otro descanso extra?
El Gobierno Nacional confirmó que el próximo feriado nacional es el 20 de junio, en conmemoración del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano y s on muchos los que se preguntan si este día traerá un nuevo fin de semana largo.
¿Qué se celebra el 20 de junio?
La celebración del Día de la Bandera se realiza en la fecha del Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano, fallecido el 20 de junio de 1820.
Manuel Belgrano fue un político, abogado, escritor y militar de destacada actuación en los albores de la independencia argentina. Su rol fue crucial en la Revolución de Mayo.
Más allá de su trayectoria militar, Belgrano propuso la creación de una bandera para distinguir a los soldados criollos de las tropas realistas, ya que ambos bandos utilizaban enseñas rojas. El Triunvirato de Buenos Aires autorizó a Belgrano a crear un nuevo emblema.
La primera vez que se enarboló el primer ejemplar de la bandera nacional, bordada por Catalina Echeverría, fue el 27 de febrero de 1812 en la ciudad de Rosario. Belgrano izó la bandera durante la inauguración de dos baterías de artillería a orillas del Río Paraná, con el objetivo de defender el territorio de posibles ataques.
Belgrano se inspiró en la escarapela celeste y blanca, que ya había sido utilizada durante la Revolución de Mayo. El prócer consideraba que estos colores representaban la identidad de los revolucionarios y su aspiración a la libertad.
Feriado del 20 de junio: ¿Habrá otro finde XL?
El Día de la Bandera es un feriado inamovible, es decir que según estableció el Gobierno, la fecha no se traslada, por lo que esta vez no dará lugar a un nuevo fin de semana largo en el país.
De acuerdo al calendario oficial el feriado se conmemora en esa jornada específica.
Los feriados y días no laborables que quedan en 2026
El calendario oficial ya tiene confirmados todos los feriados nacionales que restan en el año.
Julio
- Jueves 9: Día de la Independencia (inamovible).
- Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.
Agosto
- Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (trasladable).
Octubre
- Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable).
Noviembre
- Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
Diciembre
- Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8: Inmaculada Concepción de María (inamovible).
- Viernes 25: Navidad (inamovible).
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